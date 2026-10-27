MSD`ê êrişên li Girê Spî şermezar kir û daxwaza hesabpirsînê ji sûcdar kir.

Meclisa Sûriyeya Demokratîk (MSD) êrişên li ser malbatên Kurd ên ku vedigeriyan Girê Spî şermezar kir û diyar kir ku hikûmeta demkî ji parastina wan berpirsyar e. MSD`ê Daxwaza lêpirsînek serbixwe û darizandina sûcdaran kir.

MSD`ê êrişên li Girê Spî şermezar kir û daxwaza hesabpirsînê ji sûcdar kir.
POLÎTÎKA
27 cotmeh, 2026   09:16
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Di daxuyaniyekê de, MSD diyar kir ku tiştê qewimî sûcek li dijî sivîlên bêçek e, binpêkirinek eşkere ya rûmet û mafên wan e, êrişek rasterast li ser mafê wan ê vegera ewle bo malên xwe ye, û gefek cidî ye li ser aştiya sivîl û jiyana hevbeş di navbera pêkhateyên cûda yên civaka Sûriyeyê de. Her wiha ev binpêkirina peymana 29`ê Çile ye..

MSD`ê diyar kir ku berpirsyarî bi tevahî dikeve ser hikûmeta veguhêz ji bo parastina sivîlan û parastina milkê wan, rawestandina van êrişan û pêşîgirtina li dubarebûna wan..

MSD`ê Daxwaza lêpirsînek serbixwe, bêalî û giştî kir da ku şert û mercên tiştê qewimî eşkere bike, sûcdar û teşwîqker werin darizandin û çanda bêcezatiyê bi dawî bibe.

MSD`ê her wiha diyar kir ku parastina sivîlan, pêkanîna edaletê û misogerkirina mafê vegerê stûnên bingehîn in ji bo avakirina Sûriyeke yekgirtî li ser bingeha hemwelatîbûna wekhev û naskirina mafên hemû pêkhateyên wê.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Medyaya Erebî li ser tundrewiyê, encamên şer û rageşiyên herêmî nivîsî

Gotara pêşin

Li Îranê di Cotmehê de 23 jin hatin kuştin

Nûçeyên Têkildar

Partiya Yekitiya Ermen dûrxistina Ermenan ji hilbijartinên Meclisa Gel rexne kir

Partiya Yekitiya Ermen dûrxistina Ermenan ji hilbijarti...

22 gulan, 2026 - 09:09

Partiyên Kurdan banga xurtkirina diyaloga û helwesteke yekgirtî kir

Partiyên Kurdan banga xurtkirina diyaloga û helwesteke ...

26 gulan, 2026 - 14:54

Parêzera Durzî: Divê gelê Sûriyeyê parlamenteran hilbijêre

Parêzera Durzî: Divê gelê Sûriyeyê parlamenteran hilbijêre

16 hezîran, 2026 - 05:55

Sozdar Avesta: Bi mijûlkirinê pêvajoyê bi pêş ve naçe

Sozdar Avesta: Bi mijûlkirinê pêvajoyê bi pêş ve naçe

5 hezîran, 2026 - 12:34

‘Siwêda nîşaneya rewşa xitimî ya Sûriyeyê ye’

‘Siwêda nîşaneya rewşa xitimî ya Sûriyeyê ye’

22 gulan, 2026 - 05:50

MSD: Bersivdayîna daxwazên gel berpirsyareke nîştimanî ya lezgîn e

MSD: Bersivdayîna daxwazên gel berpirsyareke nîştimanî ...

15 îlon, 2026 - 22:04