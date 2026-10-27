Li Îranê di Cotmehê de 23 jin hatin kuştin

Li gorî daneyên hatin weşandin, di Cotmehê de li Îranê 23 jin û 5 zarok hatin kuştin, 2 jin bi awayekî bi guman mirin û 2 jin jî hatin darvekirin. Ev dane, asta tundiya li dijî jin û zarokan nîşan didin.

Li Îranê di Cotmehê de 23 jin hatin kuştin
JIN
27 cotmeh, 2026   10:55
 NAVENDA NÛÇEYAN
+

Nûçeyên di meha Cotmehê de hatin weşandin, nîşan didin ku li bajarên cuda yên Îranê, jin hê jî ji aliyê hevjinê xwe, mêrên ku berê pê re zewicandî bûn an jî endamên din ên malbatê ve tên kuştin û zarok jî ji ber tundiyê dimirin. Her wiha tê diyarkirin ku di nava malbatê de gelek bûyerên kuştinê pêk tên. Di vê heyamê de bûyerên kuştina jinan a ji aliyê xizmên xwe ve, şewitandina jinan, mirinên bi awayekî guman û darvekirina jinan a li girtîgehan hatin tomarkirin. Ev bûyer careke din mezinahiya tundiya li dijî jin û zarokan derdixin pêş û pêwîstiya lezgîn a lêkolîna mekanîzmayên civakî, yasayî û parastinê tîne rojevê.

 Li gorî daneyên hatine weşandin, di meha Cotmehê de, 23 jin û 5 zarok hatin kuştin, 2 jin bi awayekî bi guman mirin û 2 jin jî hatin darvekirin.

Etîket:

Gotara berê

MSD`ê êrişên li Girê Spî şermezar kir û daxwaza hesabpirsînê ji sûcdar kir.

Gotara pêşin

Li rojhilatê Dêrazorê endamekî Rêveberiya Ewlekariya Dezgehan hat kuştin

Nûçeyên Têkildar

Rejîma Îranê cara duyemîn cezayê darvekirinê li Werîşe Mûradî birî

Rejîma Îranê cara duyemîn cezayê darvekirinê li Werîşe ...

14 cotmeh, 2026 - 21:28

Beşdarên festîvalê: Kobanê xwedî çandeke dewlemend e

Beşdarên festîvalê: Kobanê xwedî çandeke dewlemend e

19 cotmeh, 2026 - 11:37

Li Darfûrê 2 xwişkên koçber rastî destdirêjiyê hatin

Li Darfûrê 2 xwişkên koçber rastî destdirêjiyê hatin

27 cotmeh, 2026 - 11:41

Ji konekî ber bi konekî din ve: Êşa koçberiyê û hêviya vegerê

Ji konekî ber bi konekî din ve: Êşa koçberiyê û hêviya ...

27 cotmeh, 2026 - 05:48

Fatma Zehra Mansûrî bû seroka hikûmeta Fasê

Fatma Zehra Mansûrî bû seroka hikûmeta Fasê

17 cotmeh, 2026 - 10:27

Li Lubnanê di rûniştinekê de nirxandinên Rêber Abdullah Ocalan hatin gotûbêjkirin

Li Lubnanê di rûniştinekê de nirxandinên Rêber Abdullah...

16 cotmeh, 2026 - 14:58