 Îsraîlê daristana Berîqa ya Quneytîrayê topbaran kir

Hêzên Îsraîlê daristana gundê Berîqa yê Quneytîrayê topbaran kir.

 Îsraîlê daristana Berîqa ya Quneytîrayê topbaran kir
ROJANE
12 mijdar, 2026   22:27
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Hêzên Îsraîlê vê êvarê daristana gundê Berîqa yê Quneytîrayê da ber topan, lê agahiyên der barê windahî û zeraran de nîn in.

Li gorî amarên Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR), Îsraîlê ji destpêka 2026’an ve nêzî 117 cihên li xaka Sûriyeyê hedef girtine, di encamê de nêzî 13 armancan weke depoyên cebilxaneyan, navend, baregeh û wesayît hatine wêrankirin. Her wiha ji ber êrişan 7 kes hatine kuştin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li Tirkiyeyê helîkopterek ket: 4 kes mirin

Gotara pêşin

 Li dijî bajarê Sîrîk ê Îranê êriş

Nûçeyên Têkildar

‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’

‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’

10 mijdar, 2026 - 13:43

Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir

Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir

12 mijdar, 2026 - 13:50

Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû

Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû

11 mijdar, 2026 - 17:31

Li Girkê Legê û Rimêlan xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin

Li Girkê Legê û Rimêlan xwendekaran daxwaza perwerdeya ...

10 mijdar, 2026 - 13:15

Li Kerkûkê 3 cihên ku çeteyên DAIŞ`ê lê diman hatin rûxandin 

Li Kerkûkê 3 cihên ku çeteyên DAIŞ`ê lê diman hatin rûx...

11 mijdar, 2026 - 13:16

Xwendekaran banga xwedîderketina li perwerdeya kurdî kir

Xwendekaran banga xwedîderketina li perwerdeya kurdî kir

12 mijdar, 2026 - 14:29