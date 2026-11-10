Îsraîlê derdora bajarokê Beyt Cin ê Şamê topbaran kir

Hêzên Îsraîlê bi 2 obîsan derdora bajarokê Beyt Cin ê rojavayê gundewarê Şamê topbaran kir.

Îsraîlê derdora bajarokê Beyt Cin ê Şamê topbaran kir
ROJANE
10 mijdar, 2026   21:57
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Vê êvarê, hêzên Îsraîlê bi 2 obîsan derdora bajarokê Beyt Cin ê rojavayê gundewarê Şamê topbaran kir.

Agahiyên der barê encamên topbaranê de bi dest neketin.

Li gorî Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR), ji destpêka 2026’an ve Îsraîlê 114 êrişên hewayî û bejahî li dijî xaka Sûriyeyê pêk anîne, di encamê de 13 hedef (depoyên çekan, baregeh, erebeyên leşkerî) derb xwarin an îmha bûn.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Zelensky: Di danûstandinên Ebû Dabî de mijarên mirovî hatin nîqaşkirin

Gotara pêşin

Li Bulgaristanê qeza: 12 kes mirin

Nûçeyên Têkildar

Meclisa Giştî ya PYD`ê entegrasyon û rewşa Sûriyeyê nîqaş kir

Meclisa Giştî ya PYD`ê entegrasyon û rewşa Sûriyeyê nîq...

8 mijdar, 2026 - 13:45

Li Qamişloyê kampanya paqijiyê didome

Li Qamişloyê kampanya paqijiyê didome

10 mijdar, 2026 - 11:53

Li ser sînorê Tirkiyê û Sûriyeyê cenazeya mêrekî hat dîtin

Li ser sînorê Tirkiyê û Sûriyeyê cenazeya mêrekî hat dîtin

9 mijdar, 2026 - 13:13

Xwendekarên li Hesekê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin

Xwendekarên li Hesekê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurd...

8 mijdar, 2026 - 14:06

Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin

Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin

8 mijdar, 2026 - 17:16

Tevgerên Îsraîlê li Quneytrayê didomin

Tevgerên Îsraîlê li Quneytrayê didomin

8 mijdar, 2026 - 19:38