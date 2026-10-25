Îranê dronek Amerîkayê xist

Hêzên Parastina Hewayî ya Pasdarên Îranê ragihand ku wan li esmanê Bender Ebas dronek tîpa Lucas a DYA`yê xistine.

Îranê dronek Amerîkayê xist
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
25 cotmeh, 2026   15:34
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Hêzên Parastina Hewayî ya Artêşa Pasdarên Şoreşê ya Îranê (IRGC) bi daxuyaniyekê da zanîn ku wan li esmanê bajarê Bender Ebas dronek tîpa Lucas (ÎHA) a DYA’yê xistine.

Derbarê mijarê de heta niha ji Amerîkayê tu daxuyanî nehatiye dayîn.

Etîket:

Gotara berê

Xwepêşandan li Fransayê bi beşdariya deh hezaran kesî didomin

Gotara pêşin

Îlham Ehmed û Şehnaz Îbrahîm Ehmed hevdîtin kirin

Nûçeyên Têkildar

Di xwepêşandanên li Fransayê de zêdeyî 2 hezar kes hatine binçavkirin

Di xwepêşandanên li Fransayê de zêdeyî 2 hezar kes hati...

19 cotmeh, 2026 - 12:43

Qurbaniyên êrişa li ser dêra li Urdunê derket 9 kesan

Qurbaniyên êrişa li ser dêra li Urdunê derket 9 kesan

24 cotmeh, 2026 - 18:30

Balyozxaneya Amerîka ya li Iraqê hemwelatiyên xwe hişyar kir

Balyozxaneya Amerîka ya li Iraqê hemwelatiyên xwe hişya...

19 cotmeh, 2026 - 14:15

Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî Meke û Medîne kirin

Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî Meke û Medîne kirin

24 cotmeh, 2026 - 22:37

Di êrişên li ser Xezayê de 7 kes hatin kuştin

Di êrişên li ser Xezayê de 7 kes hatin kuştin

25 cotmeh, 2026 - 17:59

Di navbera Rûsya û Ukraynayê de 540 leşker bihev hatin guhertin

Di navbera Rûsya û Ukraynayê de 540 leşker bihev hatin ...

23 cotmeh, 2026 - 19:24