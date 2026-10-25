Xwepêşandan li Fransayê bi beşdariya deh hezaran kesî didomin

Li Fransayê di xwepêşandanên li dijî bihabûna jiyanê û şert û mercên perwerdeyê hatin lidarxistin de 135 kes hatin binçavkirin. Li seranserê Fransayê 70 hezar hêzên ewlehiyê hatin bicihkirin .

Xwepêşandan li Fransayê bi beşdariya deh hezaran kesî didomin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
25 cotmeh, 2026   15:28
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Xwepêşandanên li dijî bihabûna jiyanê û şert û mercên perwerde li Fransayê tên lidarxistin, li seranserê welat didomin. Wezîrê Karên Hundir Laurent Nuñez daxuyand ku di roja ewil de 135 kes hatine binçavkirin û 70 hezar hêzên ewlehiyê hatine bicihkirin.

Piştî hewldanên talankirinê yên hefteya borî, li hin bajaran xwepêşandan hatin bisînorkirin. Li Parîsê rêgeha meşê hat guhertin, li Lyonê jî tevî qedexeya xwepêşandanê, bi gaza îsotê êrîşî nêzî 150 kesên ku kom bibûn hat kirin.

Li Marsîlyayê deh hezaran kes li dijî bihabûna jiyanê û pirsgirêkên di qada perwerdeyê de meşiyan. Meşa ku xwendekarên lîse û zanîngehan jî beşdar bûn, heta Îstasyona Trêna Saint-Charlesê bi awayekî aştiyane berdewam kir.

Li Strasbourgê zêdetirî 7 hezar kes beşdarî meşa ku li ser banga sendîkayên CGT û FSU'yê hat lidarxistin bûn. Xwepêşanderan bertek nîşanî bihabûna jiyanê, şert û mercên perwerdeyê, nîjadperestiyê û sînordarkirinên li ser mafê protestoyê dan.

Li Clermont-Ferrandê polîsan bi gaza îsotê êrîşî xwepêşanderan hewl dan xwe bigihînin navenda bajarê kirin. Xwepêşanderên ku gihîştin qada Place de Jaudeyê li hemberî êrîşa polîsan barîkat danîn.

Li Orléansê jî bi hezaran kes li dijî kongreya partiya Yekîtiya Neteweyî (RN) ya rastgira tundrew meşiyan. Li gorî nûçeya France 24 di saetên nîvroyê de li bajar nêzî 11 hezar kes kom bûn. Li ser îhtîmala bûyeran 3 hezar hêzên ewlehî hatin bicihkirin.

Li Parîsê hin muze girtî man, gelek dikanên luks jî piştî bûyerên talankirinê dikarnên xwe girtin û tedbîr wergirtin.

Etîket:

Gotara berê

Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn

Gotara pêşin

Îranê dronek Amerîkayê xist

Nûçeyên Têkildar

Mediyaya Erebî li ser nûavakirina Sûriyeyê û bilindbûna aloziya herêmî nivîsî

Mediyaya Erebî li ser nûavakirina Sûriyeyê û bilindbûna...

21 cotmeh, 2026 - 09:42

Rojnameyên Erebî krîzên hemwelatîbûn, koçberî û bandora Îranê nirixand

Rojnameyên Erebî krîzên hemwelatîbûn, koçberî û bandora...

20 cotmeh, 2026 - 09:19

Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir

Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir

26 cotmeh, 2026 - 19:01

Berdevkê Hûsiyan: 4 êriş li dijî Erebistana Siûdî hatin kirin

Berdevkê Hûsiyan: 4 êriş li dijî Erebistana Siûdî hatin...

22 cotmeh, 2026 - 17:49

Guhertina li Îsraîlê û hişyariyên li ser rageşiya li Lubnanê di rojeva medyayê de bû

Guhertina li Îsraîlê û hişyariyên li ser rageşiya li Lu...

26 cotmeh, 2026 - 09:37

Ukraynayê êrişî Rûsyayê kir: Kesek hat kuştin

Ukraynayê êrişî Rûsyayê kir: Kesek hat kuştin

25 cotmeh, 2026 - 20:06