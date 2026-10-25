Li Şamê dengê teqînan hat bihîstin

Li nêzîkî Kiswê û Sehnaya yên Şamê dengê teqînan hatin bihîstin. Di heman demê de balafirên bêmirov ên Îsraîlê li ser herêmê geriyan.

Li Şamê dengê teqînan hat bihîstin
ROJANE
25 cotmeh, 2026   21:25
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li derdora Şamê dengê teqînên bihêz hatin bihîstin û dûman li ser rêya navbera Kiswê û Sehnaya yên gundewarên Şamê de rabû.

Li gorî SOHR‘ê, beriya rûdana teqînekê, dengekî mîna avêtina mûşekekê li nêzî baregeheke leşkerî ya foca parastina hewayî hat bihîstin. Lê agahiyên der barê xwezaya teqînan û jêderên wê de nehatin piştrastkirin.

Hemwextî teqînan, tevgera balafirên keşfê û yên bêmirov ên Îsraîlê li ser herêmê hebû. Li gorî agahiyan dibe ku êrişeke hewayî hatibe kirin. Hin çavkaniyên din jî gotin, dibe ku bermahiyên şer li herêmeke nêzî cihê bûyerê teqiyabin.

Heya niha agahiyên piştrast ên têkildarî teqînan û encamên wê de nehatin ragihandin.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer 6 kes birîndar bûn

Gotara pêşin

Hûsiyan 3 êriş li dijî Erebistana Siûdî pêk anîn

Nûçeyên Têkildar

Îlham Ehmed banga rawestandina êrişên li dijî koçberên Girê Spî kir

Îlham Ehmed banga rawestandina êrişên li dijî koçberên ...

26 cotmeh, 2026 - 18:16

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

26 cotmeh, 2026 - 21:04

PYD‘ê banga parastina koçberên Girê Spî kir

PYD‘ê banga parastina koçberên Girê Spî kir

26 cotmeh, 2026 - 18:28

Îlham Ehmed û Şehnaz Îbrahîm Ehmed hevdîtin kirin

Îlham Ehmed û Şehnaz Îbrahîm Ehmed hevdîtin kirin

25 cotmeh, 2026 - 17:11

Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragihandin

Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragiha...

26 cotmeh, 2026 - 10:19

‘Em biryara Wezareta Perwerdeyê qebûl nakin’

‘Em biryara Wezareta Perwerdeyê qebûl nakin’

24 cotmeh, 2026 - 06:55