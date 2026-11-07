Residents of Alyan warn of hate speech and deteriorating economic conditions

Residents of villages in Alyan, in the countryside of Çil Axa, have expressed concern over the rise in hate speech and worsening economic conditions, warning that these developments could undermine civil peace and social cohesion. They called on all communities to stand together and urged the transitional government to fulfil its responsibilities by protecting citizens and improving their living conditions.

Residents of Alyan warn of hate speech and deteriorating economic conditions
NEWS
7 November, 2026   04:20
QAMISHLO
BESNA SHAMO
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As identity-based killings increase, security deteriorates and prices continue to rise, concerns are growing among residents of the Jazira region over the impact of current conditions on the future of Syrian society, amid mounting tensions and the spread of hate speech and incitement among the country's communities.

In this context, several residents of villages in Alyan, in the countryside of Çil Axa in the Jazira, spoke to ANHA agency, expressing concern over the continuation of these conditions. They stressed the need to strengthen solidarity among all communities to preserve social cohesion and called on the Syrian transitional government to take serious steps to protect citizens and improve economic and living conditions.

Unity and Solidarity Are Essential to Protecting Social Cohesion

Resident Amina Ramadan said the security developments across Syria, coupled with rising hate speech and incitement among communities, pose a threat to Syrian society. She noted that attempts to fuel discord, deepen divisions and damage relations among communities serve only those seeking to destabilise the region.

She explained that the current stage requires all communities to stand together and prevent any party from exploiting ethnic, religious or cultural differences to ignite conflicts. Governments may change, she said, but the bonds that unite members of society must remain firm.

She stressed that protecting civil peace is a shared responsibility, calling on the transitional government to fulfil its role in protecting citizens, holding those promoting hate speech and incitement accountable, and working to build trust among the different communities.

She added that Syria's stability depends on preserving its diversity and the unity of its communities, and preventing differences from becoming causes of conflict and division.

Deteriorating Living Conditions Add to Residents' Hardships

For her part, resident Halima Saleh spoke about the worsening living conditions, explaining that rising prices and low incomes have placed additional burdens on families, particularly with winter approaching and many households unable to afford heating supplies.

She pointed out that people are increasingly struggling to meet their basic needs because of the rising cost of living and economic decisions that add to their financial burdens. As a result, some families have been forced to cut their spending and give up certain necessities to cope with the current circumstances.

She called on the transitional government to introduce economic measures to improve living conditions, including regulating fuel and basic commodity prices, providing heating supplies and refraining from issuing decisions that place further burdens on citizens.

She stressed that stability cannot be achieved through slogans alone, but requires ensuring a dignified life and meeting residents' basic needs.

Warnings Over the Consequences of Exclusion and Sectarian Incitement

For his part, resident Ahmad Taher said Syria is going through a dangerous phase on several fronts, warning that continued chaos, instability and the spread of hate speech and sectarianism could push the country further towards deterioration and collapse.

He stressed that fuelling sectarian tensions and conflicts among communities would benefit no party, while the Syrian people would be the first to suffer from the resulting loss of security and stability and the threats posed to the future of coming generations.

Taher noted that building a new Syria requires the participation of all Syrians on the basis of equality, justice and respect for pluralism, away from the exclusionary and authoritarian approach that prevailed under the Baath regime, or the imposition of policies that disregard the rights and distinct identities of different communities.

He called on the transitional government to assume its national responsibilities, confront attempts to undermine social unity and tear apart the social fabric, and work to provide security and safety for all Syrians. He also urged the government to adopt fair economic policies that contribute to rebuilding the country and improving living conditions.

Taher concluded by stressing that Syria cannot be built by one community or group at the expense of others, but requires the participation of all its communities and respect for their rights and distinct identities. He said social unity and solidarity are essential to overcoming the current phase and protecting the country's future from division and conflict.

a.k

ANHA

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