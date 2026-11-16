Hawar News Agency Plan – 16 November 2026

Hawar News Agency Plan – 16 November 2026
DAILY
16 November, 2026   02:00
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Work continues on the construction of the Qamishlo–Derik Highway, which stretches for more than 100 kilometres and connects cities and towns across the Jazira region to the Semalka border crossing. Major sections of the road have been completed, while work is ongoing on the remaining sections. Project officials have called on residents and drivers to help preserve the highway, follow traffic safety regulations and comply with legal load limits. They have also urged the relevant authorities in Hasakah Governorate to provide the necessary financial support to complete the project, as its costs have exceeded the allocated budget. (Photos and video attached.)

Kobani Municipality Co-Chair Almaz Rumi stated that road repair work had been delayed due to certain circumstances. Currently, projects affiliated with the Union of Municipalities are being implemented. Proposals for next year have also been submitted to Aleppo Governorate, with a response still pending. (Photos and video attached.)

An early cold wave that swept across Syria caused varying degrees of damage to agricultural crops, particularly potatoes in Homs, Hama and Idlib. Losses reached approximately 80 per cent in some fields. Zucchini, sweet corn and other crops were also affected, threatening agricultural production and farmers' harvest seasons.

Residents of Hasakah are facing a shortage of subsidised diesel fuel, with the price per litre reaching approximately 17,000 Syrian pounds on the market. No date has been announced for the distribution of winter heating allocations. Residents said that around 75 per cent of the population cannot afford to buy diesel, calling for distribution to be expedited and prices regulated as winter approaches. (Photos and video attached.)

Despite harsh living conditions and health challenges, Shahnaz Mohammed has chosen to persevere in providing a decent life for her family. She opened a small shop in her home in the village of Kharbi Jahwa, in the countryside of Çil Axa. Shahnaz considers this step the beginning of a journey towards rediscovering her passion for making sweets and developing her own business. (Photos and video attached.)

The Kongra Star will hold a conference entitled "From Renewal to Change" in Hasakah, at Samarkand Restaurant, at 9:00 AM. (Photos and video attached.)

The sixth Rojava International Film Festival continues its fourth day of activities in Qamishlo at 10:00 AM. (Photos and video attached.)

The Kongra Star will organise an awareness lecture for men on combating violence against women in the town of Sêgirka, in the Derbesiye area, at 10:00 AM. (Photos and video attached.)

As part of the activities marking the International Day for the Elimination of Violence Against Women, the Kongra Star will organise a series of events in Qamishlo and Tirbespi at 11:00 AM. (Photos and video attached.)

The Popular Initiative in Amuda will organise a demonstration calling for education in the Kurdish language and its constitutional recognition. The demonstration will begin at Martyr Jihad Square at 11:00 AM. (Photos and video attached.)

The Rojava Youth Initiative will issue a statement in Qamishlo as it moves towards holding its conference, at 1:00 PM. (Photos and video attached.)

The Olaf Taw Foundation will organise a protest in front of the Educational Complex in Tirbespi, demanding education in the Syriac language in the new Syria, at 1:00 PM. (Photos and video attached.)

ANHA

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