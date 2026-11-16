Rojava University students prevent government delegation from leaving campus

Students at Rojava University stopped a delegation from the Syrian transitional government and prevented it from leaving the university campus, delivering one clear message: no integration, no annexation, no infringement on the university’s autonomy, and official recognition of the status of the Kurdish language.

Rojava University students prevent government delegation from leaving campus
NEWS
16 November, 2026   11:52
QAMISHLO
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Students at Rojava University in the city of Qamishlo prevented a government delegation from leaving the university campus today, following a meeting between the delegation and the university administration to discuss merging the university with Syrian universities.

The students surrounded the delegation after the meeting ended, refusing to let it leave before hearing their demands. They stressed that any discussion of integration directly affects their future and cannot take place without their involvement.

The protest erupted in response to two decisions that the students categorically reject. The first is a decision by the Ministry of Education to cancel the competitive admission process for several academic programmes at Rojava University. The second, which protesters described as the more serious, is the decision to place the university under the administration of Al-Furat University.

Students say that the affiliation is not an administrative measure, but rather an attempt to erase the university’s identity. Throughout the years of the revolution, Rojava University has maintained its administrative and academic distinctiveness, including its curricula, language and management system. Any decision that abolishes this distinctiveness, they say, would undermine everything built through years of hard work.

The greatest anger centred on the students’ own future. According to the protesters, the affiliation would force them to move to other governorates to continue their studies, entailing travel and accommodation costs they cannot afford, separation from their families, and daily commuting difficulties amid severe economic conditions.

Students also warned that the affiliation would completely overturn the university’s administrative structure, transforming it from an independent institution that manages its own affairs into an affiliated entity that loses its decision-making authority.

The meeting ended without any clarification. Neither Rojava University’s administration nor the government delegation announced its outcomes, further fuelling the students’ anger.

The students reiterated their demands: an immediate reversal of the decision to cancel the competitive admission process, the annulment of the decision to affiliate the university with Al-Furat University, the preservation of Rojava University as an independent institution with its current structure and full distinctiveness, and official recognition of the status of the Kurdish language.

Sh-S

ANHA


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