Man shot dead inside iis home in Al-Tall, Rural Damascus

A man was killed in a shooting inside his home in the town of Al-Tall, in Rural Damascus, with no information available about the circumstances of the crime or the identity of the perpetrators.

Man shot dead inside iis home in Al-Tall, Rural Damascus
NEWS
15 November, 2026   22:21
NEWS DESK
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A man was killed today after being shot at point-blank range inside his home in the town of Al-Tall, in Rural Damascus.

According to available information, the victim's home had been burgled before he was killed. No further details have emerged regarding the circumstances of the crime or the identity of those responsible.

According to the Syrian Observatory for Human Rights, the number of murders in Syria since the beginning of 2026 has reached 466, resulting in the deaths of 518 people, including 405 men, 68 women, and 45 children.

ANHA

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