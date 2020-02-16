YPG :تكشف عن سجل مقاتل لها استشهد في حلب

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب اليوم، بياناً للرأي العام، أعلن فيه عن سجّل المقاتل أحمد كدرو الاسم الحركي ديار عفرين، الذي استشهد، إثر إصابته بمرض عضال، في مدينة حلب .

وخلال البيان تقدم المركز الإعلامي باسم الوحدات بالعزاء لذوي الشهيد ديار.

ونص البيان هو :

"استشهد رفيق دربنا ديار عفرين بتاريخ الـ 13 من شباط الجاري، إثر إصابته بمرض عضال، عندما كان على رأس عمله في مدينة حلب.

رفيقنا ديار عفرين الذي وُلد وترعرع ضمن عائلة وطنية في عفرين، تأثر بالمقاومة التاريخية في عفرين، والتحق بصفوف ثورة الحرية بشكل فعّال، وبتواضعه، وشخصيته المضحية كان الرفيق ديار ريادياً في النضال التحرري.

وسجّل رفيقنا الشهيد هو:

الاسم الحركي: ديار عفرين

الاسم والنسبة: أحمد كدرو

اسم الأم: أليف

اسم الأب: خليل

مكان الولادة: عفرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: حلب في الـ 13 من شباط 2020

في شخص رفيقنا ديار عفرين نستذكر كافة شهدائنا الأبطال، ونتقدم بالتعازي لذوي الشهيد، وعموم شعبنا"

ANHA