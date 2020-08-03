وزير الخارجية اللبناني يقدّم استقالته

وقال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي أثناء توجهه إلى السرايا الحكومية لوسائل إعلامية إنه سيقدّم استقالته اعتراضًا على الأداء الحكومي في عدة ملفات.

وتفتح الاستقالة الباب أمام توقعات بتغييرات حكومية متوقعة، بعد أن سربت مصادر حكومية أن البحث بدأ أمس عن بديل لناصيف حتي.

وكانت تقارير قد ذكرت أن أسباب الاستقالة تتعلق باستبعاده من الاجتماعات التي أُجريت مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي زار بيروت مؤخرًا.

يذكر أن لبنان يعاني أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، حيث خرج اللبنانيون إلى الشوارع في تشرين الأول / أكتوبر الماضي في احتجاجات عارمة أدت إلى إسقاط حكومة سعد الحريري.

(ي ح)