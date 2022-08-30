لجنة الخدمات بريف دير الزور الغربي تطلق حملة نظافة في بلدة محيمدة

وانطلقت الحملة، التي شارك بها عدد غفير من أهالي بلدة محيميدة وبلدية الشعب وعدد من المتطوعين من المؤسسات المدنية بريف دير الزور الغربي، صباح اليوم، واستهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية في بلدة محيميدة لتنظيفها من القمامة المتراكمة.

وتم تجميع القمامة والأتربة في أمكنة مخصصه لها وتم ترحيلها عبر آليات بلدية الشعب في محيميدة، بهدف حماية الأهالي من الأوبئة التي تسببها القمامة، بالإضافة إلى رش المياه على كافة الطرقات الرئيسية والفرعية.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في محيميدة محمد الأحمد قال "قمنا بهذه الحملة لتشجيع الأهالي على الحفاظ على بلدتهم ولإظهار الرونق الجميل لبلدة محيميدة، وأضاف "خلال الحملة قمنا بتعليق يافطات توعوية على الطرقات، بالإضافة إلى توزيع برشورات على الأهالي".

وأكد محمد الأحمد أن الحملة مستمرة وسيتم استهداف كافة المناطق بريف دير الزور".

والجدير بالذكر بأن لجنة الخدمات بمجلس دير الزور المدني كانت قد أطلقت خلال الشهر الحالي حملة مشابهة في ريف دير الزور الشرقي واستهدفت بلدة هجين بشكل كامل.

(ع ع/خ)

ANHA