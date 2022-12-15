إصابة مواطن بجراح في إطلاق نار عشوائي لجيش الاحتلال التركي على قرية بوبان -تم التحديث

وأفاد مراسلو وكالتنا، بأن المواطن فواز أوسي (31 عام) من أهالي قرية بوبان صغير غرب مدينة كوباني (15 كيلو متر)، أصيب برصاصة في بطنه وذلك عندما كان أمام منزله القريب من الحدود.

وبحسب مراسلينا، فإن الاستهداف جرى في حوالي الساعة الخامسة صباح اليوم عندما أطلق الجنود الأتراك الرصاص على القرية، وجاءت واحدة لتصيب المواطن فواز.

وعندما حاول شقيقه فرهاد إسعافه، تعرض لحادث وأصيب هو الآخر في رأسه.

ويتلقى الشقيقان العلاج في مشفى الأمل بمدينة كوباني، وبحسب المعلومات الأوليةفإن وضعهما الصحي حرج وقد جرى إدخالهما إلى العناية المشددة بعد إجراء العمليات الجراحية لهما.

(ج م/د)

ANHA