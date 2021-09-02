​​​​​​​مرعي الشبلي يدعو حكومة دمشق للابتعاد عن العسكرة والقبول بحكم لا مركزي

الشبلي استهل حديثه بالإشارة إلى أن الحرب السورية التي بدأت قبل عشرة أعوام، من مدينة درعا ضد الذهنية الشمولية التي تقصي الجميع على حساب طرف واحد، وقال " كان لا بد من انطلاق ثورة حقيقية لتعم كل سوريا، في البداية يمكن وصفها بالثورة عندما كتبها أطفال درعا على جدران المدارس وحسب".

وتابع الشبلي "يجب أن نميز بين الثوار الذي انتفضوا بهدف بناء وطن جديد فيه ديمقراطية ويحفظ الحرية لكل مكونات الشعب السوري بعيدًا عن العنصرية وهو ما يستحقه الشعب السوري حقيقةً".

الحكومة والمعارضة حوّلتا البلاد إلى بؤرة اقتتال

وأكد الشبلي أن الارتهان للقوى الخارجية آل بسوريا إلى ساحة للحرب بالوكالة "هذه الثورة انحرفت عن مسارها؛ لأن الطرفين لم يؤمنا سوى بالخيار العسكري، وبدأا بربط مصلحتهما بالخارج، وهو ما نتج عنه خسارة كبيرة للشعب نتحملها إلى يومنا هذا".

الوطن للجميع وكلنا شركاء فيه

وأكد الشبلي أن الحل الأمثل هو الحوار" لأن العسكرة على مدار10سنوات لم تأت بنتيجة، وأحداث درعا خير مثال على ذلك"، مستشهدًا بأن "رفاق الطفل حمزة الخطيب تحولوا إلى شبان لم ينسوا الظلم الذي تعرضوا له".

'لن أعيش في جلباب أبي'

وبينما تواصل حكومة دمشق قصف درعا، قال الشبلي " بدلًا من حشد العسكر أمام أهل البلد لتزحف الحكومة باتجاه المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي وغيرهم لتحريرها".

وعلق الشبلي أيضًا على سياسة المصالحات ليقول عنها "إن هذه السياسة أثبتت فشلها؛ لأن عقلية النظام لا تريد المشاركة أو منح بعض الحقوق بل تشير إلى مفهوم واحد هو إما أن أقتلك أو تستلم تحت مسمى المصالحات، والذي ذاق المر من قتل أولاده أو تدمير بيته لن يستلم لأنه فقد أعز ما يملك في سبيل هذا الهدف، وهناك مقولة تقول لن أعيش في جلباب أبي".

الحل لا يكمن بالاجتياح

فيما تطرق الشبلي إلى أهمية تطبيق أسس الإدارة الذاتية بالقول "قالوها أهالي السويداء. قاموا بإدارة أنفسهم بأنفسهم وحققوا نجاحًا في تجربتهم وأهالي درعا يريدون الشيء نفسه وهو شيء يقع في مصلحة الجميع. فلماذا تريد الحكومة فرض نفسها على الجميع لحكم الشعب".

وبهذا الصدد تطرق الشبلي إلى النجاحات التي حققتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في وقت قياسي "من افتتاح للممثليات وتسيير أمور الشعب ورفع المستوى المعيشي بالمقارنة بباقي المناطق، إلى جانب وضع أسس للحريات وغيرها".

نريد أفعال لا أقوال

وعلق الشبلي أيضًا على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد فيما يخص الحكم المركزي واللامركزي مشيرًاً خلال حديثه إلى أنهم لا يريدون أقوال على الورق بل أفعال، مستشهدًا بعدم جدية الحكومة في الحوار مع مجلس سوريا الديمقراطي عندما طرقوا أبواب دمشق.

وأنهى عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية مرعي الشبلي حديثه بالإشارة إلى أن المستفيد الوحيد من مسلسل إفراغ المناطق وتغيير ديمغرافيتها "هو المحتل التركي الذي يوظف ضعاف النفوس في حروبه الخارجية وتدخلاته كمرتزقة".

(ك)

ANHA