قصف عنيف للاحتلال على قرى شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي كيلوتة وبرج قاص في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 24 شباط 2020, الأثنين - 15:28 2020-02-24T15:28:00 عفرين وتتعرض القريتان لقصف مدفعي عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (م) ANHA إقرأ أيضاً حزب الاتحاد الديمقراطي يواصل فعاليات مؤتمره الثامن مغلقاً أمام وسائل الإعلام يواصل حزب الاتحاد الديمقراطي أعمال مؤتمره الثامن ... طيران النظام يستهدف محيط نقطة لتركيا جنوب إدلب والأخيرة ترد استهدف طيران النظام الحربي اليوم محيط أحدى نقاط ما... من مؤتمر PYD: يملك الحزب كل مقومات النصر وأداء دور مصيري في المرحلة الراهنة أكدت كلمات ممثلي الأحزاب والتنظيمات والهيئات المش... الموقع القديم