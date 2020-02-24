​​​​​​​قصف عنيف للاحتلال على قرى شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي كيلوتة وبرج قاص في ناحية شيراوا  بمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2020-02-24T15:28:00 عفرين

وتتعرض القريتان لقصف مدفعي عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(م)

ANHA


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