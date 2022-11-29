​​​​​​​المرصد: مقتل عنصرين من قوات دمشق بهجوم لمرتزقة داعش في ريف حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط برتبة عقيد ومجند من قوات حكومة دمشق، باستهداف سيارة تحمل لوحة "محافظة حمص" كانا يستقلانها، بالرشاشات، على طريق السخنة.

وحسب المرصد فإن المسلحين الذين نفذوا الهجوم يرجح تبعيتهم لخلايا مرتزقة داعش، حيث كان المسلحون يقفون بالقرب من مفرق "المحطة الثالثة" ولاذ المسلحون بالفرار عقب التأكد من مقتل العنصرين باتجاه البادية حيث توجهت سيارة إسعاف وتم نقلهما إلى مشفى "تدمر الوطني".

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية 375 قتيلاً منذ مطلع العام 2022، هم: 152 من مرتزقة داعش قتلوا باستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب، و223 من قوات حكومة دمشق والمجموعات التابعة لها.

(د ع)