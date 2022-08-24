ارتفاع حصيلة الهجوم التركي على تل رفعت إلى 3 شهداء

أفاد مراسلنا باستشهاد المواطنة فاطمة عثمان معمو (21 عاماً) في مشفى آفرين بناحية فافين.

واستهدفت اليوم، مسيّرة انتحارية تابعة لجيش الاحتلال التركي مركز ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء مما أدى إلى استشهاد وإصابة 9 مواطنين، بينهم أطفال ونساء.

وبحسب مراسلينا فإنه عرف من الشهداء رشيد عليكو (28 عاماً) فيما لم تعرف هوية الشهيد الآخر.

أما المصابين فعرف منهم:

* حسين مراد قروكي (13 عاماً)

* منان رشيد حسين (57 عاماً)

* عكيد فخري شيخو (32 عاماً)

* سمير عبد القادر رشو (31 عاماً)

* زهير عبد الرحمن محمد (36 عاماً)

(غ ع/س ر)

ANHA