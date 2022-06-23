البرلمان العراقي يرفع جلسته الاستثنائية بعد تأدية النواب البدلاء اليمين الدستورية

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي في بيان، أن "مجلس النواب رفع جلسته الاستثنائية"، بحسب ما أفادت شبكة السومرية نيوز.

وشهدت الجلسة، تأدية 64 نائباً بديلاً اليمين الدستورية، وإكمال التصويت على التعديلات النظام الداخلي للمجلس.

وقال مصدر نيابي في تصريح لوكالة المعلومة، إن “النواب الجدد أدوا اليمين الدستورية بدلاً عن النواب المستقيلين من أعضاء الكتلة الصدرية”.

وأضاف المصدر، إن “أغلب النواب البدلاء تابعون للإطار التنسيقي وقواه، حيث أدى 64 نائباً من أصل 73 اليمن الدستوري، فيما امتنع 9 عن الحضور”.

وكانت قد أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، يوم الإثنين الماضي، عن عقد جلسة استثنائية للبرلمان، الخميس، من دون أن تكشف عن جدول أعمالها، فيما أكد برلمانيون أن الجلسة تأتي لحسم ملف البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالتهم أخيراً بناء على توجيهات زعيمهم مقتدى الصدر.

وكان قد وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأحد الماضي بتاريخ 19 حزيران على إنهاء عضوية نواب الكتلة الصدرية بعد تقديمهم استقالتهم ومن بينهم النائب الأول حاكم الزاملي.

(ش ع)