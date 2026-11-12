السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي

أعلنت قوات التحالف اعتراض وتدمير مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي.

السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي
العالم والشرق الأوسط
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   23:12
مركز الأخبار
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أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض.

وأوضح المالكي، في بيان، أن عملية الاعتراض والتدمير تمت بنجاح، من دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو الجهة التي استُهدفت.

(ع م)

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