مخطط وكالة أنباء هاوار 12-11-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 12-11-2026
مخطط
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   02:00
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- طالب طلاب مدارس قامشلو بتعديل قرار حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً، وقالوا: "لسنا ضد التعليم بلغات أخرى، لكننا نطالب بأن تكون اللغة الكردية رسمية بجميع موادها في مدارسنا".(مرفق بالصور والفيديو).

- رأى الباحث السوري طارق وهبة أن انضمام سوريا إلى حلف مكة يتيح بناء منظومة دفاع إقليمي، وذكر أن مشاركة سورية في اليمن ترتبط بحسابات داخلية ومصالح إقليمية ودولية.

- يعاني أهالي مدينة الحسكة من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وضعف الأجور وتراجع الخدمات، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء والحاجة إلى توفير مازوت التدفئة، وسط المطالبة بتحسين الأجور وتأمين مازوت التدفئة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تتجدد الخلافات حول الفروغ والتمديد الحكمي لعقود الإيجار القديمة في سوريا، وسط مطالبات بتعديل التشريعات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، في وقت لم تصدر فيه وزارة العدل قراراً بإنهاء هذه العقود، بينما لا تزال اللجنة المكلفة بدراسة الملف موضع متابعة من التجار والمالكين.

- طالب أهالٍ وسائقو دراجات نارية في مدينة الحسكة بتنظيم عمل الدراجات ووضع آلية تتيح التعرف إلى سائقيها، على خلفية شكاوى من استخدامها في حوادث سرقة واعتداءات، فيما أكدت إدارة المرور وجود نقاشات بهذا الشأن دون صدور قرار رسمي حتى الآن. (مرفق بالصور والفيديو).

- بمبادرة شعبية وبالتعاون مع البلدية ومجلس البلدة، يعمل أهالي القرى التابعة لبلدة مصطفاوية في ريف مدينة كركي لكي، على ترميم الطرق المتضررة وتحسين واقعها، في خطوة تهدف إلى الحد من صعوبات التنقل وتلبية احتياجات الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

- تنطلق الدفعة الثامنة من مهجري سري كانيه من مخيم واشو كاني باتجاه مناطقهم الساعة 07:30. (مرفق بالصور والفيديو).

- بمناسبة اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ينظم اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا اجتماعاً في البيت الإيزيدي بمدينة تربه سبيه الساعة 11:00. ( مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مركز الثقافة والفن في مدينة الحسكة مهرجاناً تحت شعار "الثقافة هي الركيزة الأساسية لكل مجتمع"، في مبنى المركز الساعة 12:30. (مرفق بالصور والفيديو).

-  يخرج أهالي مدينة الحسكة والطلبة في مسيرة جماهيرية رفضاً لتقليص عدد ساعات تدريس اللغة الكردية وللمطالبة بإدراجها في الدستور لغة رسمية، وتنطلق من دوار الحمامة الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم اتحاد المثقفين في الجزيرة المعرض الفني التشكيلي لرواد الفن الأوائل في الجزيرة، على مدار ثلاثة أيام، وذلك في حديقة القراءة بمدينة الحسكة الساعة 18:00. (مرفق بالصور والفيديو).

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