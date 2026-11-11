الحوثيون يعلنون استهداف محطة ضخ نفطية في ينبع بطائرة مسيّرة

أعلن الحوثيون استهداف محطة ضخ نفطية في ينبع السعودية بطائرة مسيّرة، مؤكدين استهداف منشآت نفطية وقواعد عسكرية سعودية.

الحوثيون يعلنون استهداف محطة ضخ نفطية في ينبع بطائرة مسيّرة
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   23:12
مركز الأخبار
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أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين اليمنية، يحيى سريع، اليوم، استهداف محطة ضخ في مدينة ينبع السعودية المطلة على البحر الأحمر، باستخدام طائرة مسيّرة.

ونفى سريع، في بيان، إعلان التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض طائرة مسيّرة فوق مكة المكرمة، مؤكداً أن عمليات الجماعة تستهدف منشآت نفطية وقواعد عسكرية سعودية.

(ع م)

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