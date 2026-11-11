إصابة شخص في مشاجرة بريف حلب

أُصيب شخص في مشاجرة بين اثنين بمدينة جرابلس شرقي حلب، إثر خلافات شخصية.

إصابة شخص في مشاجرة بريف حلب
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الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   22:58
مركز الأخبار
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أُصيب شخص، اليوم، جراء مشاجرة اندلعت بين اثنين من أبناء العمومة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، على خلفية خلافات شخصية بين الطرفين حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي 8 تشرين الثاني الجاري، سقط قتلى وجرحى جراء اشتباكات مسلحة بين أفراد من عائلتين في حي العامرية بمدينة حلب، إثر مشاجرة تطورت إلى اقتتال استُخدمت فيه الأسلحة.

(ع م)

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