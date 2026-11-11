السلطات العراقية تعلن تدمير 3 "مضافات" لداعش في كركوك

أعلنت السلطات العراقية تدمير ثلاث "مضافات" قالت إنها تابعة لمرتزقة داعش في محافظة كركوك، وضبط أسلحة وذخائر ومواد غذائية ومؤن لوجستية كانت تُستخدم للدعم وإسنادهم.

السلطات العراقية تعلن تدمير 3 "مضافات" لداعش في كركوك
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الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   12:26
مركز الأخبار
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عبر بيان، اليوم، الكشف عن ثلاث "مضافات" تابعة لمرتزقة داعش وتدميرها في محافظة كركوك.

وقالت المديرية، في بيان، إن مفارزها ممثلة "بكتيبة الاستطلاع التابعة لفرقة المشاة الآلية الثامنة، نفذت العملية استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، أعقبتها عمليات استطلاع ومتابعة ميدانية لتحديد مواقع المضافات، التي كانت تُستخدم لأغراض الدعم والإسناد اللوجستي لعناصر التنظيم".

وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط بندقية كلاشنكوف وثلاثة مخازن و30 طلقة، إلى جانب مواد غذائية ومؤن واحتياجات لوجستية ومعدات أخرى.

وأضافت أن مفارز الجهد الهندسي تعاملت مع المواد المضبوطة وعالجتها ميدانياً وفق السياقات المعتمدة، مشيرة إلى أن العملية تأتي في إطار الجهود الاستخبارية المتواصلة لملاحقة خلايا مرتزقة داعش.

العملية نُفذت بتوجيهات وزير الدفاع العراقي نايف مكيف الشمري، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، وبمتابعة مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن حسن جواد السيلاوي، وفق البيان.

(أم)

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