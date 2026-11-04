مسيّرتان تستهدفان مقراً لحزب معارض بإقليم كردستان

تعرّض أحد مقار حزب "كوملة كادحين كردستان" الإيراني المعارض بمنطقة باليسان التابعة لمحافظة هولير بإقليم كردستان الفدرالي لهجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين.

مسيّرتان تستهدفان مقراً لحزب معارض بإقليم كردستان
كردستان
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   12:43
مركز الأخبار
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أفاد حزب "كوملة كادحين كردستان" الإيراني المعارض اليوم الأربعاء، عن تعرض أحد مقاره في وادي آلانه بمنطقة باليسان التابعة لمحافظة هولير بإقليم كردستان الفدرالي، لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين، متهماً إيران بالوقوف وراء الهجوم.

وأشار الحزب في بيان نقلته وكالة "روج نيوز"، أن "الهجوم وقع عند الساعة 8:40 من صباح اليوم، إذ استهدفت طائرتان مسيّرتان محملتان بالمتفجرات أحد مقاره"، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، على خلفية الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وما رافقها من استهدافات طالت مواقع في إقليم كردستان.

(م ح)

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