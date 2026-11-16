مخطط وكالة أنباء هاوار 16-11-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 16-11-2026
مخطط
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   02:00
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- تتواصل أعمال تنفيذ مشروع أوتوستراد قامشلو – ديرك، الذي يمتد لأكثر من 100 كيلومتر ويربط مدن وبلدات الجزيرة وصولاً إلى معبر سيمالكا الحدودي، مع إنجاز قطاعات رئيسية من الطريق واستمرار العمل في بقية أجزائه، فيما دعا القائمون على المشروع الأهالي والسائقين إلى الحفاظ عليه والالتزام بقواعد السلامة والحمولات القانونية، مطالبين الجهات المعنية في محافظة الحسكة بتقديم الدعم المادي اللازم لاستكمال المشروع، بعد تجاوز تكاليفه الميزانية المخصصة. (مرفق بالصور والفيديو).

- صرحت رئيسة بلدية كوباني، ألماز رومي، بأن أعمال إصلاح الطرق قد تأخرت بسبب ظروف معينة. وفي الوقت الراهن، يجري تنفيذ مشاريع تابعة لاتحاد البلديات، كما تم تقديم مقترحات للعام المقبل إلى محافظة حلب، بانتظار الرد عليها. (مرفق بالصور والفيديو).

- تسببت موجة الصقيع المبكرة التي ضربت سورية بأضرار متفاوتة في المحاصيل الزراعية، طالت بصورة رئيسة البطاطا في حمص وحماة وإدلب، وبلغت خسائرها نحو 80 بالمئة في بعض الأراضي، إلى جانب تضرر الكوسا والذرة الحلوة ومحاصيل أخرى، ما يهدد الإنتاج ومواسم المزارعين.

- يعاني سكان الحسكة من غياب مادة المازوت المدعوم وارتفاع سعر اللتر في السوق إلى نحو 17 ألف ليرة سورية، مع عدم تحديد موعد لتوزيع مخصصات التدفئة، فيما أكد مواطنون أن نحو 75% من الأهالي غير قادرين على شراء المازوت، وسط مطالبات بتسريع التوزيع وضبط الأسعار مع دخول فصل الشتاء. (مرفق بالصور والفيديو).

- اختارت شهناز محمد تحدي الظروف القاسية والتحديات الصحية لتأمين حياة كريمة لعائلتها، حيث افتتحت متجراً صغيراً في منزلها بقرية خربي جهوا بريف جل آغا، وتعتبر شهناز هذه الخطوة بداية الطريق نحو استعادة شغفها السابق بصناعة الحلويات وتطوير مشروعها الخاص. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد مؤتمر ستار في مدينة الحسكة، كونفرانساً تحت عنوان" من التجديد إلى التغيير"، في مطعم سمرقند بالمدينة الساعة 09:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- تستمر فعاليات مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس في يومه الرابع بمدينة قامشلو، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مؤتمر ستار في مدينة الدرباسية محاضرة توعوية للرجال حول مناهضة العنف ضد المرأة في بلدة السيكر الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- في إطار فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ينظم مؤتمر ستار في مدينتي قامشلو وتربه سبيه سلسلة فعاليات، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظم المبادرة الشعبية في مدينة عامودا، مظاهرة للمطالبة بتدريس المناهج باللغة الكردية والاعتراف بها دستورياً، تنطلق من ساحة الشهيد جهاد، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي مبادرة شبيبة روج آفا ببيان مع توجهها نحو عقد مؤتمرها، وذلك في مدينة قامشلو، الساعة 13:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظم مؤسسة أولف تاو وقفة احتجاجية للمطالبة بالتعليم باللغة السريانية في سوريا الجديدة، وذلك أمام المجمع التربوي في مدينة تربه سبيه، الساعة 13:00. (مرفق بالصور والفيديو).

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