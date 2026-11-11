التحولات الأمريكية والتوترات الإقليمية تتصدران عناوين الصحافة العربية

تعكس مقالات الرأي والتحليلات العربية مخاوف من تداعيات التصعيد الإقليمي على أمن الخليج والممرات البحرية، وتدعو إلى تعزيز التضامن والتنسيق الدفاعي والدبلوماسية، بالتوازي مع ترقب انعكاسات خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في الكونغرس على صلاحيات ترامب وسياسات واشنطن الخارجية والاقتصادية.

التحولات الأمريكية والتوترات الإقليمية تتصدران عناوين الصحافة العربية
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   09:00
مركز الأخبار
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تناولت الصحف العربية اليوم، مستقبل التوازنات الأمنية والسياسية في الخليج والشرق الأوسط، وانعكاسات التحولات داخل المؤسسات الأمريكية على توجهات واشنطن الخارجية، ولا سيما حيال المنطقة.

حول المواجهة الأمريكية الإيرانية، ومستقبل أمن الخليج والممرات البحرية، نشرت صحيفة "الخليج" الإماراتية مقالاً بعنوان "الأمن الخليجي.. صلاتٌ تصون المصير"، دعت فيه إلى تعزيز التعاون الدفاعي والتنسيق السياسي بين دول الخليج، محذرة من تهديدات تشمل الصواريخ والمسيّرات والهجمات السيبرانية والضغط على الممرات البحرية، ومؤكدة أن التضامن الخليجي يمثل ضرورة لحماية أمن الدول والشعوب.

من جهتها، تناولت صحيفة "الشرق" القطرية، في مقال بعنوان "أوراق الخريف الأولى.. الطريق إلى سلام أوسع"، التحركات الدبلوماسية القطرية بين واشنطن وطهران، وإمكانية توظيفها للتوصل إلى تفاهمات تنهي حالة التصعيد، مع التشديد على ضرورة ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وربط التسوية الإقليمية بمعالجة ملفات فلسطين ولبنان.

وبدورها نشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية مقالاً بعنوان "السعودية وذاكرة المواقف العظيمة"، تناول العلاقة بين استقرار المحيط العربي والأمن الاستراتيجي السعودي، مستعرضاً أدوار المملكة السياسية والاقتصادية في دعم استقرار المنطقة.

واستحوذت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتداعياتها على مستقبل إدارة الرئيس دونالد ترامب على اهتمام عدد من كتاب الرأي، في ظل انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الحزب الديمقراطي.

ونشرت صحيفة "الخليج" مقالاً بعنوان "الحلم الأمريكي إذ يستعيد بريقه"، تناول فيه التحولات التي أفرزتها الانتخابات على صعيد الديمقراطية التمثيلية والتنوع السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، معتبراً أن النتائج تعكس عودة التيار التقدمي وتراجع نفوذ التيارات المحافظة.

أما صحيفة "الشرق الأوسط"، فنشرت مقالاً بعنوان "كونغرس ديمقراطي وفيتو رئاسي"، ناقش فيه طبيعة العلاقة المقبلة بين البيت الأبيض والكونغرس، موضحاً أن خسارة الجمهوريين للأغلبية التشريعية لا تنهي قدرة ترامب على التأثير في القرارات، في ظل امتلاكه صلاحيات دستورية، أبرزها حق النقض الرئاسي.

وفي زاوية اقتصادية مرتبطة بالتحولات السياسية نفسها، نشر موقع "الجزيرة نت" مقالاً بعنوان "إليك وقائع تمرد الذكاء الاصطناعي على الحزب الجمهوري.. تكساس تصدمهم"، تناول فيه انعكاسات نتائج الانتخابات على استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية، مشيراً إلى أن المنافسة مع الصين تجعل استمرار تطوير هذا القطاع أولوية استراتيجية أمريكية تتجاوز الخلافات الحزبية.

(أم)

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