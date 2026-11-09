مقتل شخص وإصابة 19 آخرين في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة

قُتل شخص وأُصيب 19 آخرون، جرّاء قصف مسيّرات إسرائيلية وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

مقتل شخص وإصابة 19 آخرين في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   23:16
مركز الأخبار
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قُتل شخص وأُصيب 19 آخرون، اليوم، جراء قصف بطائرات مسيّرة إسرائيلية وإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي بمقتل وهيب خليل الأدهم (55 عاماً)، متأثراً بجروح خطيرة أُصيب بها إثر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعاً للمدنيين في بلدة جباليا النزلة شمالي القطاع.

وكان القصف قد أسفر في وقت سابق عن إصابة أربعة أشخاص، أحدهم بجروح خطيرة، قبل الإعلان عن وفاة الأدهم متأثراً بإصابته.

وفي مدينة غزة، أُصيب عشرة أشخاص جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعاً للمدنيين في حارة الريس، قرب مفترق الطيران بحي الصبرة، جنوبي المدينة. كما استهدفت مسيّرة سطح منزل في منطقة التاج، من دون تسجيل إصابات.

وفي شمال القطاع، أُصيب ثلاثة أشخاص جراء قصف مسيّرة إسرائيلية تجمعاً للمدنيين خلف صالة الطيب في منطقة الفالوجا، غربي بلدة جباليا.

كما أُصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء وجوده في منطقة السودانية غربي بلدة بيت لاهيا، ووُصفت حالته بالخطيرة، فيما أُصيبت طفلة بطلق ناري في الكتف بحي الكرامة شمالي القطاع.

وفي جنوب القطاع، قال مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس إن شاباً أُصيب برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء وجوده في تجمع "مدينة حمد" السكني.

(ع م)

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