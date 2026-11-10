بين ضغوط الحرب وتغيير القيادة تساؤلات حول مستقبل التوازنات في الشرق الأوسط

تتقاطع التحليلات والآراء العربية حول مستقبل التوازنات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، فبينما تواجه إدارة ترامب ضغوطاً داخلية بشأن الحرب مع إيران، تشهد إسرائيل إعادة ترتيب لمشهدها السياسي، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه التحولات ستنعكس على سياساتها الإقليمية، أم ستقتصر على تغيير القيادة.

بين ضغوط الحرب وتغيير القيادة تساؤلات حول مستقبل التوازنات في الشرق الأوسط
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   08:49
مركز الأخبار
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تطرقت الصحف العربية اليوم، إلى ملف المواجهة الأميركية الإيرانية والتحولات السياسية داخل إسرائيل. 

الحرب مع إيران.. بين حسابات ترامب وفرص التسوية

تناولت صحيفة "الشرق الأوسط"، في مقال بعنوان "ترمب بين الحرب والتهدئة"، تداعيات خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابات النصفية، وانعكاساتها على حساباته تجاه إيران، مشيرة إلى أن طهران تنظر إلى النتائج بوصفها مؤشراً على رفض الناخب الأميركي استمرار الحرب.

ونقلت الرهانات الإيرانية على أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى إضعاف قدرة ترامب على مواصلة المواجهة، مقابل احتمالات لجوئه إلى خيارات عسكرية جديدة لتجنب الظهور بمظهر الطرف الذي لم يحقق أهدافه.

كما تناولت صحيفة "الرأي" الأردنية، في مقال بعنوان "خيارات ترامب في مواجهة إيران"، المسارات المتاحة أمام الإدارة الأميركية، بين استئناف العمليات العسكرية أو تنفيذ ضربات محدودة أو العودة إلى التفاوض ومواصلة الضغط الاقتصادي.

ورأت أن التفاوض يمثل "المسار الأقل كلفة عسكرية واقتصادية، والأكثر قدرة على إنتاج تسوية طويلة الأمد"، وحذرت من أن التصعيد قد يوسع نطاق المواجهة ويؤثر على أمن المنطقة وأسواق الطاقة.

أما صحيفة "إندبندنت عربية"، فنشرت تقريراً تحليلياً بعنوان "ترمب: زخم إيجابي نحو إنهاء الصراع مع إيران"، أشارت من خلالها إلى استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن شروط إنهاء الحرب، ولا سيما الحصار الأميركي والمقترح الإيراني المتعلق بوقف المواجهة وفتح مضيق هرمز، في مقابل إصرار الولايات المتحدة على معالجة الملف النووي.

إسرائيل.. مستقبل نتنياهو وحدود التغيير مع آيزنكوت

وفي الملف الإسرائيلي، تناولت جريدة "الشرق" اللبنانية، في مقال بعنوان "آيزنكوت.. نسخة سوفت: رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف مطالب بمواجهة ملفات عدة"، الفوارق بين توجهات آيزنكوت وسياسات نتنياهو، ولا سيما في التعامل مع الملفات الأمنية والإقليمية.

وأشارت الجريدة إلى أن آيزنكوت لا يؤيد استمرار الاحتلال بالشكل الذي انتهجته حكومة نتنياهو، لكنه يتمسك بوجود مناطق أمنية عازلة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية حدوث تحول حقيقي في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا ولبنان وقطاع غزة.

وفي قراءة أخرى، تناولت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، في مادة بعنوان "أيزنكوت قد يبطئ وتيرة الحرب دون تغيير نهج الاحتلال"، تقديرات مدير مركز المتوسط للدراسات، الذي رأى أن التغيير المحتمل في القيادة الإسرائيلية قد يقتصر على أساليب إدارة المواجهات دون المساس بالأهداف الاستراتيجية.

ونوهت إلى أن: "أي تغيير قد يطرأ مع قدوم أيزنكوت سيكون تغييراً في الدرجة والتكتيك وليس في النوع والجوهر"، في إشارة إلى استمرار السياسات الإسرائيلية الأساسية رغم اختلاف الأدوات المستخدمة في تنفيذها.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "إندبندنت عربية" تقريراً بعنوان "هل تبدأ حرب على نتنياهو داخل الكنيست الجديد؟"، تناول بدء البرلمان الإسرائيلي الجديد أعماله، وإمكانية تحرك المعارضة لإلغاء قوانين أُقرت خلال حكم نتنياهو، بما فيها التشريعات المتعلقة بالإصلاحات القضائية.

وأشارت إلى أن المواجهات السياسية الأولى داخل الكنيست ستتمحور حول انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وإعادة ترتيب موازين القوى، وفتح ملفات الخلافات والإخفاقات المرتبطة بحكومة نتنياهو.

(أم)

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