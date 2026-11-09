مخطط وكالة أنباء هاوار 09-11-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 09-11-2026
مخطط
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   02:00
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تتسع الفجوة بين مؤشرات "التعافي الاقتصادي" المتداولة والواقع المعيشي لملايين السوريين، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والإيجارات، وتراجع القدرة الشرائية، وعجز الرواتب عن تغطية الاحتياجات الأساسية، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات التقشفية وشح السيولة وتدهور البنية التحتية على الفئات الأشد فقراً.

- يعمل مشفى مراد الخاص في مدينة تربه سبيه على توفير الرعاية الطبية لسكان المدينة وريفها، في ظل حاجة الأهالي إلى خدمات صحية كانوا يضطرون سابقاً إلى السفر للحصول عليها في مشافي قامشلو وديرك، وما يرافق ذلك من أعباء مالية ومخاطر، ولا سيما عند نقل الحالات الإسعافية والحرجة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الدرباسية، سعود معيش وعضو اتحاد المثقفين في مدينة الدرباسية، أكرم درويش، أن التعليم باللغة الأم حق أساسي للحفاظ على هوية المكونات وثقافتها، وأن تقليص تدريس اللغة الكردية إلى ثلاث حصص أسبوعياً أمر غير مقبول. (مرفق بالصور والفيديو).

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