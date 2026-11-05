تفكيك خلية لمرتزقة داعش في حلب

فكك جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في مدينة حلب خلية لمرتزقة داعش.

تفكيك خلية لمرتزقة داعش في حلب
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الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   14:11
مركز الأخبار
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تمكّن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، من تفكيك خلية تابعة لمرتزقة داعش في مدينة حلب، يُشتبه بتورطها في تنفيذ سلسلة من الاعتداءات وعمليات الاغتيال في مناطق متفرقة من المحافظة.

ونقلت وسائل إعلام سورية تفاصيل العملية، دون الكشف عن عدد أفراد الخلية أو هوياتهم، كما لم ترد معلومات إضافية بشأن ملابسات التفكيك أو طبيعة الاعتداءات والاغتيالات التي يُشتبه بتورط أفراد الخلية فيها.

(م ح)

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