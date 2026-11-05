مقتل امرأة سورية وإصابة طفل برصاص حرس الحدود اللبناني

قُتلت امرأة سورية وأُصيب طفل برصاص حرس الحدود اللبناني أثناء عبورهما الحدود، في حادثة تسلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، ولا سيما النساء والأطفال.

مقتل امرأة سورية وإصابة طفل برصاص حرس الحدود اللبناني
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   13:23
مركز الأخبار
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قُتلت امرأة سورية وأُصيب طفل من العائلة ذاتها، اليوم، جراء إطلاق نار من حرس الحدود اللبناني، أثناء محاولتهما عبور الحدود السورية اللبنانية بطريقة "غير نظامية" في منطقة جرود القلمون، المقابلة لجرود عرسال اللبنانية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسلط الحادثة الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، ولا سيما النساء والأطفال، خلال محاولات عبور الحدود عبر الطرق "غير النظامية" والمناطق الجردية الوعرة.

وفي حادثة سابقة وقعت في 18 تشرين الأول الماضي، وثّق المرصد السوري تعرض رجل كان برفقة امرأة وطفلة للضرب على يد عناصر من حرس الحدود، في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان، بين وادي الواويات وبلدة المعاجير.

(م ش)

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