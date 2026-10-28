الهلال الأحمر الكردي يطلق نداءً عاجلاً لإغاثة مهجري سري كانيه

دخلت فرق الهلال الأحمر الكردي مخيمات مهجري سري كانيه بالحسكة، لتقديم الدعم الطبي واللوجستي، ومناشدة المنظمات الإنسانية التدخل العاجل لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة.

الهلال الأحمر الكردي يطلق نداءً عاجلاً لإغاثة مهجري سري كانيه
الهلال الأحمر الكردي يطلق نداءً عاجلاً لإغاثة مهجري سري كانيه
الهلال الأحمر الكردي يطلق نداءً عاجلاً لإغاثة مهجري سري كانيه
خبر
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   23:29
الحسكة
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دخلت فرق الهلال الأحمر الكردي إلى مخيمات إيواء مهجري مدينة سري كانيه في الحسكة، لتقديم الدعم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المهجرون جراء الأمطار الغزيرة.

وتعمل الفرق على توفير الاحتياجات اللوجستية والطبية للمهجرين، فيما ناشدت المنظمات الإنسانية المحلية والدولية التدخل العاجل وتقديم المساعدات اللازمة للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروف إقامتهم داخل المخيمات.

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