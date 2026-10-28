أكسيوس: واشنطن تدرس شنّ ضربات مكثفة على إيران قد تستمر أسبوعاً

أفاد موقع "أكسيوس" بأن واشنطن تدرس ضربات مكثفة على إيران قد تستمر أسبوعاً، وتستهدف القيادة والمنشآت النووية والطاقة، وسط تحركات لتنسيق الهجمات وتحذيرات إيرانية.

أكسيوس: واشنطن تدرس شنّ ضربات مكثفة على إيران قد تستمر أسبوعاً
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   22:42
مركز الأخبار
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أفاد موقع "أكسيوس"، اليوم، بأن الولايات المتحدة تدرس احتمال تنفيذ ضربات عسكرية مكثفة ضد إيران، قد تستمر نحو أسبوع، وتستهدف القيادة الإيرانية ومنشآت الطاقة والمواقع النووية والبنية التحتية.

وذكر الموقع أن رئيس الأركان الإسرائيلي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تنسيق الهجمات المحتملة ضد إيران، في ظل استمرار الغموض بشأن المسار الدبلوماسي.

ونقل "أكسيوس" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن المفاوضات مع طهران تجري عبر وسطاء، من دون وضوح بشأن فرص التوصل إلى نتائج.

في المقابل، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي "مغامرة عسكرية" إسرائيلية في منطقة الخليج، معتبراً أن تداعياتها ستكون مدمرة لأسواق الطاقة العالمية.

وجاءت تصريحات عراقجي في منشور على منصة "إكس"، على هامش منتدى للطاقة في موسكو، وسط مخاوف من انعكاسات أي تصعيد عسكري على إمدادات الطاقة والأسواق الدولية.

(ع م)

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