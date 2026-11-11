Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt

Şêniyên Til Temirê ji ber bihabûna mazotê Rêya M4 li ber barhilgirên petrolê girt û got heyanî mazot erzan nebe ew dawî li çalakiyên xwe naynin.

Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt
Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt
Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt
Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt
Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt
Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt
Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt
Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt
Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt
ROJANE
11 mijdar, 2026   15:17
HESEKÊ
+

Li Til Temirê gel ji ber bihabûna mazotê li ser Rêya M4 a di navbera Til Temir û Helebê de rê li ber barhilgirên petrolê girt. 

Şêniyan daxwaz kir ku mazot erzan bibe û were peydakirin. Her wiha da zanîn ku heyanî pirsgirêka mazotê çareser nebe ew ê çalakiyên xwe berdewam bikin.

Muhened Elo got dê şênî li ser Rêya M4 li ber barhilgirên petrolê bigirin heyanî ku mazot erzan bibe û pirsgirêk çareser bibe.

Fewaz Îbrahîm jî got Rêveberiya Xweser par berî zivistanê mazot li şêniyan belav kir û her malbatekê 300 lître mazot bi 300 hezar lîreyê Sûriyeyê wergirt. Lê niha tenê bermîleke mazotê bi 200 dolarê amerîkî ye.

Şêniyan bang li aliyên têkildar kir ku pirsgirêka wan di demeke kin de were çareserkirin.

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Partiyê re civiya

Gotara pêşin

Zext û gefên rejîma Îranê li girtîgeh û derveyî wê didomin

Nûçeyên Têkildar

Balafirên keşfê yên Îsraîlê li ser Dera û Quneytrayê geriyan

Balafirên keşfê yên Îsraîlê li ser Dera û Quneytrayê ge...

9 mijdar, 2026 - 18:48

Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya

Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya

11 mijdar, 2026 - 15:40

Li Îlamê lehî rabû 

Li Îlamê lehî rabû 

9 mijdar, 2026 - 14:12

Li Çilaxayê qezayên motorsîkletan zêde bûne

Li Çilaxayê qezayên motorsîkletan zêde bûne

10 mijdar, 2026 - 03:55

Piştî pevçûnan li Wadî Bereda aramî çêbû

Piştî pevçûnan li Wadî Bereda aramî çêbû

10 mijdar, 2026 - 09:54

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

9 mijdar, 2026 - 20:21