Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Partiyê re civiya

Serokê Meclisa Mezin a Tirkiyê Numan Kurtulmuş, bi rojeva avakirina Komîsyona li Meclisê serdana Koma DEM Partiyê ya Meclisê kir û bi Hevserokên Giştî yên DEM Partiyê Tulay Hatîmogullari û Tuncer Bakirhan re hevdîtin pêk anî.

Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Partiyê re civiya
ROJANE
11 mijdar, 2026   15:04
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Serokê Meclisa Mezin a Tirkiyê Numan Kurtulmuş têkildarî pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk bi rojeva avakirina Komîsyona Çavderiyê ya Meclisê serdanên partiyên siyasî didomîne.

Di çarçoveya serdanan de Numan Kurtulmuş serdana Koma DEM Partiyê ya Meclisê kir. Numan Kurtulmuş bi Hevserokên Giştî yên DEM Partiyê Tulay Hatîmogullari û Tuncer Bakirhan, Serokwekîla Koma DEM Partiyê Gulistan Kiliç Koçyîgît û parlamenterê DEM Partiyê yê Stenbolê Cengîz Çîçek re hevdîtin pêk anî.

Etîket:

Gotara berê

Şiyar Şevger: Em ê têkoşîna şehîdan bi ser bixînin û xwedî li armancên wan derkevin

Gotara pêşin

Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt

Nûçeyên Têkildar

‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’

‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’

10 mijdar, 2026 - 13:43

Zext û gefên rejîma Îranê li girtîgeh û derveyî wê didomin

Zext û gefên rejîma Îranê li girtîgeh û derveyî wê didomin

11 mijdar, 2026 - 15:18

Li gundewarê Şamê pevçûnên dijwar

Li gundewarê Şamê pevçûnên dijwar

9 mijdar, 2026 - 22:37

Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî

Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî

11 mijdar, 2026 - 17:42

Tevgerên Îsraîlê li Quneytrayê didomin

Tevgerên Îsraîlê li Quneytrayê didomin

8 mijdar, 2026 - 19:38

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

9 mijdar, 2026 - 20:21