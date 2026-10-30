Xebatên rêxistinî û siyasî yên rêxistinên jinan

Rêxistin û siyasetmedarên jin di vê hefteyê de xebat û çalakiyên girîng bi rêxistin kirin. Kongra Star amadekariya kongreya xwe dike. Ji bo Werîşe Mûradî jî kampanya bi rêxistin kirin.

Xebatên rêxistinî û siyasî yên rêxistinên jinan
JIN
30 cotmeh, 2026   04:38
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Di vê hefteyê de Kongra Star dest bi lidarxistina konferanên xwe yên bajaran kir. Her wiha di dezgehên çapemeniyê de sîstema Îranê û dewleta Tirk hate rexnekirin. 

KONGRA STAR DÊ KONGREYÊ XWE LI DAR BIXE

Kongra Star amadekariya lidarxistina kongreya xwe ya 10`emîn dike. Di kongreya 10`emîn de dê sîstema xwe li gorî pêvajoyê ji nû ve ava bike. Dest pêke li hemû bajarên herêma Cizîrê û li Kobanê konferansên xwe li dar bixe û piştre li ser asta Rojava kongreya xwe yê 10`emîn li dar bixe.

Kongra Star ji ber şert û mercan piştî 4 salan dê kongreyê xwe li dar bixe. Ew her du salan carekê kongrê xwe li dar dixe. Di kongrê de rewşa xwe ya rêxistinî dinirxîne û ji bo du salan di çarçoveya pêdiviyên xwe de biryaran werdigire.

Her wiha Kongra Star û Meclisa Malbatên Şehîdan endama Kordînasyona Kongra Star şehîd Hêvî Silêman bi bîr anîn. Siyasetmedara Kurd Hêvî Silêman ji gelek aliyan ve ji bo pirsgirêka Kurd têkoşiya û yek ji sazkarên Saziya Zimanê Kurdî (SZK) bû. 28`ê Cotmeha 2025`an di encama nexweşiya penceşêrê de şehîd bû.

LI HEMBERÎ BIRYARA ÎRANÊ BERTEKA JINAN

Şaxê 15`an ê Dadgeha Şoreşê ya Tehranê 10`ê Tebaxa 2024`an cezayê darvekirinê li endama Komelgeha Jinên Azad a Rojhilatê Kurdistanê (KJAR) Werîşe Muradî, birî. Dadgeha Bilind a Welat di 10`ê Kanûna 2025`an ji ber hin sedemên qanûnî ev biryar betal kir. Lê 14`ê Cotmeha 2026`an Dadgeha Şoreşê ya Tehranê careke din cezayê darvekirinê li Werîşe Muradî birî.

Li dijî biryara Dadgeha Şoreşê ya Tehranê 56 rêxistinên jinan û 383`ê çalakvanên siyasî, nûnerên civaka sivîl û parêzvanên mafên mirovan dest bi kampanyaya `Azadî ji bo Werîşe Muradî` kir. Îmze komkirin û name ji bo Komisyona Ser bi xwe ya Navneteweyî ya Vekolîna Rastiyan a Neteweyên Yekbûyî (NY) ya li ser Îranê û Raportorê Taybet ê rêxistinê yê ji bo Karûbarên Mafên Mirovan li Îranê re şandin.

Her wiha du parlamenterên Elmanyayê Cansû Ozdemîr û Sehra Mîro li ser hesabê xwe yê Facebookê dubare cezayê darvekirinê dayîna Werîşa Muradî şermezar kir û got rejîma Îranê dixwaze şoreşa `Jin, Jiyan, Azadî` bê deng bike û got divê cezayê darvekirinê li ser Werîşe Muradî bê betalkirin.

LI DIJÎ QETILKIRINA JINAN BÊ DENG NEMAN

Kîjan Burhan a 30 salî ku roja 21’ê Cotmehê li bajarê Silêmanî ya Başûrê Kurdistanê ji aliyê bavê xwe ve hate qetilkirin û şûnde nerazîbûnên jinan û saziyên jinan zêdetir bûne. Di vê çarçoveyê de Yekitiya Jinên Kurdistanê daxuyaniyek da û got: “Ti hincetek nabe sedemê tundiyê. Yekitiya Jinên Kurdistanê wê bi hemû hêza xwe li eniyên parastina maf, aramî û silametiya jinan kar bike.”

Her wiha pêngava Dijî Qetilkirin û Xweşewtandina Jinan ji bo Kîjan Burhan daxuyanî da û got: `Qetilkirina jinan sûc e, ne pirsgirêkeke malbatî ye. Em qetilkirina Kîjan Burhan ji aliyê bavê wê ve şermezar dikin. Em ji çapemeniyê daxwaz dikin ku berpirsyar nêzî van bûyeran bibin û li belav bikin. Di heman demê ji saziyên têkildar dixwazin ku lêpirsîneke dadperwer bimeşînin.`

DAYIKA 77 SALÎ HÎNA DI GIRTÎGEHÊ DE YE

Hatîce Yildiz 77 salî ye û di Girtîgeha Bakirkoyê de tê ragirtin. Hatîce Yildiz ji bo keça xwe ya di girtîgehê de ye pere şandibû, ji ber vê yekê li dijî wê doz hat vekirin û sala 2024`an ceza lê hat birîn.

Dayika Hatîce nexweşe lê Saziya Tiba Edlî (ATK) du caran biryara ku Hatîce Yildiz a 77 salî dikare di girtîgehê de bimîne daye. Cezayê dayika Hadîce gulana 2027`an bi dawî dibe.

LI ÎRANÊ BIRYAREKE DÎTIR A LI DIJÎ JINAN

Li Îranê qedexe kirin ku jin li cihên vekirî yên Kompleksa Sporê ya Neteweyî li Tehranê werzîşê bikin û di vê li salonên girtî werzîşa xwe bikin. Malpera nûçeyan a Rouydad24 25`ê Cotmehê 2026`an di raporeke xwe de da zanîn ku ev biryar ketiye meriyetê de.

(np)

Etîket:

Gotara berê

Îran: Di 24 saetan de mayîn bi 3 keştiyan ve teqiyane

Gotara pêşin

Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt

Nûçeyên Têkildar

Di konferansa Kongra Star de jinûveavakirin hat nîqaşkirin

Di konferansa Kongra Star de jinûveavakirin hat nîqaşkirin

30 cotmeh, 2026 - 05:47

Şehîd Bêrîtan li Beyrûtê hat bibîranîn

Şehîd Bêrîtan li Beyrûtê hat bibîranîn

24 cotmeh, 2026 - 12:04

Jin êrişa li ser wêneyên şehîdên jin bi tundî red dikin

Jin êrişa li ser wêneyên şehîdên jin bi tundî red dikin

20 cotmeh, 2026 - 03:45

Kongra Star li Til Temirê şehîd Bêrîtan bi bîr anî 

Kongra Star li Til Temirê şehîd Bêrîtan bi bîr anî 

24 cotmeh, 2026 - 14:31

Komisyona Jinan a KNK’ê: Zextên li ser jinên Kurd rawestînin!

Komisyona Jinan a KNK’ê: Zextên li ser jinên Kurd rawes...

20 cotmeh, 2026 - 19:06

Mamosteyek jin ji aliyê rejîma Îranê ve hate girtin

Mamosteyek jin ji aliyê rejîma Îranê ve hate girtin

24 cotmeh, 2026 - 18:04