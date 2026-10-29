Îran: Di 24 saetan de mayîn bi 3 keştiyan ve teqiyane

Artêşa Pasdaran a Îranê ragihand di nava 24 saetan de 3 keştiyên ku li gorî pîvanan tevger nekirin mayîn bi wan ve teqiyane.

Îran: Di 24 saetan de mayîn bi 3 keştiyan ve teqiyane
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
29 cotmeh, 2026   19:19
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Artêşa Pasdaran a Îranê têkildarî tevgera keştiyên petrolê yên li Tengava Hurmuzê daxuyaniyek da.

Artêşa Pasdaran destnîşan kir ku di 24 saetên dawîn de 3 keştiyên petrolê yên ku li gorî pîvanên hatin diyarkirin tev negeriyan, mayîn pê ve teqiyane û agir bi wan ketine.

Li aliyê din Berdevkê Artêşa Pasdaran Hisên Mucahîdî bersiv da îdiayên Amerîka yên ku ‘‘ Tengava Hurmuzê ji mayînan paqij kiriye" û got ku paqijkirina Tengava Hurmuz a ji mayînan bi belge pêwîste ne bi daxuyaniyan.

Etîket:

Gotara berê

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz dike’

Gotara pêşin

Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt

Nûçeyên Têkildar

Li Brezîlyayê Lula careke din hate hilbijartin

Li Brezîlyayê Lula careke din hate hilbijartin

26 cotmeh, 2026 - 11:08

Di navbera Rûsya û Ukraynayê de 540 leşker bihev hatin guhertin

Di navbera Rûsya û Ukraynayê de 540 leşker bihev hatin ...

23 cotmeh, 2026 - 19:24

Li Îranê dengê teqînan

Li Îranê dengê teqînan

21 cotmeh, 2026 - 23:52

Hevgirtina Urdunê, rewşa Sûrîyeyê û ewlehîya deryayî di rojeva medyaya Erebî de bû

Hevgirtina Urdunê, rewşa Sûrîyeyê û ewlehîya deryayî di...

24 cotmeh, 2026 - 09:23

Li Erebistana Siûdî cihekî petrolê hat hedefkirin: 2 kuştî

Li Erebistana Siûdî cihekî petrolê hat hedefkirin: 2 kuştî

21 cotmeh, 2026 - 23:13

Dadgeriya Îranê 60 sal cezayê girtîgehê li 7 kesan birî

Dadgeriya Îranê 60 sal cezayê girtîgehê li 7 kesan birî

21 cotmeh, 2026 - 13:04