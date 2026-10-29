Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt

Almanyayê hişyarî da welatiyên xwe ku neçin Sûriyeyê û balyozxaneya xwe ya li Şamê girtiye.

Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt
ROJANE
29 cotmeh, 2026   20:18
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Wezareta Karên Derve ya Almanyayê hişyarî da welatiyên xwe ku neçin Sûriyeyê û diyar kir ku balyozxaneya wê ya li Şamê li pêşiya girse girtiye.

Wezaretê destnîşan kir ku balyozxaneya wê ya Beyrûtê dê di rewşên awarte û xizmên konsulxaneyê yên têkildarî Sûriyeyê de pêşkêşkirina alîkariyê bidomîne.

Ev hişyarî ligel pirsgirêkên ewlehî û mirovî yên berdewam ên ku Sûriyeyê pê re rû bi rû ye de ye hate kirin.

Almanyayê di Adara 2025‘an de balyozxaneya xwe ya li Şamê ji nû ve vekiribû. 

Etîket:

Gotara berê

Îran: Di 24 saetan de mayîn bi 3 keştiyan ve teqiyane

Gotara pêşin

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana Erebî bû

Nûçeyên Têkildar

Xwendekarên li Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Xwendekarên li Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurd...

28 cotmeh, 2026 - 12:56

Deriyê Nesib hat vekirin

Deriyê Nesib hat vekirin

28 cotmeh, 2026 - 15:04

Di navbera konên binavbûyî û sermayê de; koçber daxwaza vegereke lezgîn dikin

Di navbera konên binavbûyî û sermayê de; koçber daxwaza...

29 cotmeh, 2026 - 14:15

Rewşenbîrên Girkê Legê: Naskirina zimanê kurdî mafekî esasî ye

Rewşenbîrên Girkê Legê: Naskirina zimanê kurdî mafekî e...

30 cotmeh, 2026 - 03:39

Hêzên Îsraîlê bendên kontrolê li Quneytîrayê danî

Hêzên Îsraîlê bendên kontrolê li Quneytîrayê danî

29 cotmeh, 2026 - 21:47

Têkildarî avêtina guleyan a ketober komxebatek hate lidarxistin

Têkildarî avêtina guleyan a ketober komxebatek hate lid...

29 cotmeh, 2026 - 16:15