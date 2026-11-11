Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve

Karwanê 8`emîn ê koçberên ji gundewarên Serêkaniyê, Til Temir û Zirganê yên ku li kampan dimînin, sibe ber bi cih û warên xwe ve bi rê dikeve.

Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve
Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve
Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve
Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve
Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve
Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve
Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve
ROJANE
11 mijdar, 2026   10:50
HESEKÊ
+

Amadekariyên birêketina karwanê 8`emîn ê koçberên li Kampa Waşûkanî ya li Hesekê didomin. Şênî amadekariyan dikin ku berê xwe bidin malên xwe yên li gundewarên Serêkaniyê, Til Temir û Zirganê.

Karwanê 8`emîn ê ku ji 370 malbatan pêk tê, sibe (12 Mijdar) bi rê bikeve.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Guhertinên li DYA`ê û aloziyên herêmî rojeva medyaya Erebî bû

Gotara pêşin

Hêzên Îsraîlê nehişt cotkar bigihîjin erdên xwe

Nûçeyên Têkildar

Li Helebê du malbat bi hev ketin: Kuştî û birîndar hene

Li Helebê du malbat bi hev ketin: Kuştî û birîndar hene

8 mijdar, 2026 - 19:25

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas bibin girtin

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas b...

8 mijdar, 2026 - 11:04

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

9 mijdar, 2026 - 20:21

Hêzên Îsraîlê nehişt cotkar bigihîjin erdên xwe

Hêzên Îsraîlê nehişt cotkar bigihîjin erdên xwe

11 mijdar, 2026 - 11:14

Li Çilaxayê qezayên motorsîkletan zêde bûne

Li Çilaxayê qezayên motorsîkletan zêde bûne

10 mijdar, 2026 - 03:55

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan

7 mijdar, 2026 - 18:11