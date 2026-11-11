7 meh e karmendên Stasyona Elok bê mûçe ne Hêzên Îsraîlê nehişt cotkar bigihîjin erdên xwe Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve Guhertinên li DYA`ê û aloziyên herêmî rojeva medyaya Erebî bû ‘Em ê armancên wan ên pîroz pêk bînin’ Li Dirbêsiyê ajokarên servîsan dev ji kar berdidin ‘Nakokiyên di navbera partiyan de destkeftiyên Kurdan dixin ber xetereyê’ `Serkeftina pêvajoyê bi guhertinên siyasî û qanûnî ve girêdayî ye` Xwendekarên Girkê Legê: Perwerdeya bi zimanê dayikê mafê me ye ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 11-11-2026 Li Bulgaristanê qeza: 12 kes mirin Îsraîlê derdora bajarokê Beyt Cin ê Şamê topbaran kir Zelensky: Di danûstandinên Ebû Dabî de mijarên mirovî hatin nîqaşkirin Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 4 kes hatin kuştin