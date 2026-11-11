Hêzên Îsraîlê nehişt cotkar bigihîjin erdên xwe

Hêzên artêşa Îsraîlê careke din ketine gundewarê başûrê Quneytrayê, cotkar û berhevkarên zeytûnan digerin û rê li ber wan digirin ku karê xwe bidomînin û bigihîjin erdên xwe yên çandiniyê.

Hêzên Îsraîlê nehişt cotkar bigihîjin erdên xwe
ROJANE
11 mijdar, 2026   11:14
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyên herêmî ragihandin ku hêzên artêşa Îsraîlê, îro bi çend wesayîtên leşkerî, ketine herêma rojavayê bajarokê El Rafid li gundewarê başûrê Quneytrayê.

 Leşkeran berhevkarên zeytûnan rawestandin û rê li ber wan girtin ku karê xwe bidomînin û bigihîjin erdên xwe yên çandiniyê.

Di heman demê de, hêzên Îsraîlê 4 bombeyên dûmanê avêtin herêma El Sawaniyeyê ya nêzîkî bajarokê Taranga li gundewarê bakurê Quneytrayê, di encamê de li herêmê şewatek çêbû.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve

Gotara pêşin

7 meh e karmendên Stasyona Elok bê mûçe ne

Nûçeyên Têkildar

Li Çilaxayê qezayên motorsîkletan zêde bûne

Li Çilaxayê qezayên motorsîkletan zêde bûne

10 mijdar, 2026 - 03:55

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan têrê nake

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdu...

10 mijdar, 2026 - 02:35

Li gundewarê Şamê pevçûnên dijwar

Li gundewarê Şamê pevçûnên dijwar

9 mijdar, 2026 - 22:37

Carek din êrişî Kormorê hate kirin

Carek din êrişî Kormorê hate kirin

9 mijdar, 2026 - 08:12

Hêzên Îsraîlê gundekî Derayê gulebaran kir

Hêzên Îsraîlê gundekî Derayê gulebaran kir

7 mijdar, 2026 - 15:46

Li Îlamê lehî rabû 

Li Îlamê lehî rabû 

9 mijdar, 2026 - 14:12