Li Gola Meydankê girtina masiyan zêde bûye

Li Gola Meydankê ya navçeya Şera ya girêdayî Efrînê masî zêde têne girtin.

Li Gola Meydankê girtina masiyan zêde bûye
ROJANE
15 mijdar, 2026   14:19
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyên herêmî da zanîn ku li Gola Meydankê ya navçeya Şera ya girêdayî Efrînê girtina masiyan zêde bûye. Hişyarî tê kirin ku nêçîrvanî û masîgirtin neyînî bandorê li ser masî û lawirên dîtir bike.

Çavkaniyan daxwaz ji aliyên têkildar kir ku dawî li van kiryaran bînin û Gola Meydankê û lawirên li herêmê werin parastin.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Hin sedemên teknîkî temamkirina entegrekirina YPJ`ê dereng dixin

Gotara pêşin

Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî di roja 3’emîn de didome

Nûçeyên Têkildar

Li Ceremana teqîn: Hejmarek kes birîndar bûn

Li Ceremana teqîn: Hejmarek kes birîndar bûn

14 mijdar, 2026 - 20:20

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

12 mijdar, 2026 - 20:34

 Li Dêrazor û Reqayê mayîn teqiyan: kesek mir

 Li Dêrazor û Reqayê mayîn teqiyan: kesek mir

14 mijdar, 2026 - 18:05

Rejîma Îranê kolberek Kurd qatilkir

Rejîma Îranê kolberek Kurd qatilkir

14 mijdar, 2026 - 15:29

Li gundewarê Helebê di pevçûnekê de kesek birîndar bû

Li gundewarê Helebê di pevçûnekê de kesek birîndar bû

11 mijdar, 2026 - 23:01

Di 2 hefteyan de li Sûriyeyê 50 kesan jiyana xwe ji dest da

Di 2 hefteyan de li Sûriyeyê 50 kesan jiyana xwe ji des...

14 mijdar, 2026 - 10:16