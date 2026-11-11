Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya

Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyeyê Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariya Hundirîn re mekanîzmaya entegrasyonê û pêşketinên girêdayî wê nîqaş kirin.

Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya
Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya
Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya
Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya
Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya
ROJANE
11 mijdar, 2026   15:40
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyeyê Mezlûm Ebdî ji bo nîqaşkirina mekanîzmaya entegrasyonê û pêşketinê girêdayê wê, li bajarê Dêrikê bi Hêzên Ewlekariya Hundirîn re civiya.

Ev civîn di çarçoveya rola Hêzên Ewlekariya Hundirîn a parastina şêniyan, parastina ewlehî û îstiqrarê, pêşxistina aştiya civakî û misogerkirina parastina hemû pêkhateyên li herêmê pêk hat.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Zext û gefên rejîma Îranê li girtîgeh û derveyî wê didomin

Gotara pêşin

Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû

Nûçeyên Têkildar

Meclisa Giştî ya PYD`ê entegrasyon û rewşa Sûriyeyê nîqaş kir

Meclisa Giştî ya PYD`ê entegrasyon û rewşa Sûriyeyê nîq...

8 mijdar, 2026 - 13:45

7 meh e karmendên Stasyona Elok bê mûçe ne

7 meh e karmendên Stasyona Elok bê mûçe ne

11 mijdar, 2026 - 11:54

Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû

Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû

11 mijdar, 2026 - 17:31

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

11 mijdar, 2026 - 14:31

El Şeybanî plana şandina hêzan bo Yemenê derewand

El Şeybanî plana şandina hêzan bo Yemenê derewand

9 mijdar, 2026 - 17:27

Zext û gefên rejîma Îranê li girtîgeh û derveyî wê didomin

Zext û gefên rejîma Îranê li girtîgeh û derveyî wê didomin

11 mijdar, 2026 - 15:18