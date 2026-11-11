Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû

Hevdîtina Serokê Meclisa Mezin a Tirkiyê Numan Kurtulmuş û bi Hevserokên Giştî yên DEM Partiyê Tulay Hatîmogullari û Tuncer Bakirhan re bi dawî bû.

Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû
ROJANE
11 mijdar, 2026   17:31
 NAVENDA NÛÇEYAN
+

Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş, di çarçoveya Pêvajoya  Aştî û Civaka Demokratîk de, xebatên ji bo avakirina Lijneya Çavdêrî û Şopandinê ya tê payin li Meclisê bê avakirin, serdanên xwe yên li partiyên siyasî didomîne.

Kûrtûlmûş, di vê çarçoveyê de serdana Koma Meclisê ya DEM Partiyê kir.Ji DEM Partiyê Hevserokên Giştî yên DEM Partiyê Tulay Hatîmogûllari û Tuncer Bakirhan, Serokwekîla Koma DEM Partiyê Gulistan Kiliç Koçyîgît û Parlamenter Cengîz Çiçek di hevdîtinê de amade bûn. Hevdîtin nêzî saetekê dewam kir.

 Piştî hevdîtinê Kûrtûlmûş û şandeya DEM Partiyê daxuyanî nedan.

Etîket:

Gotara berê

Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya

Gotara pêşin

Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî

Nûçeyên Têkildar

Li Tedmurê ji ber teqîna mayînê 3 zarok mirin

Li Tedmurê ji ber teqîna mayînê 3 zarok mirin

9 mijdar, 2026 - 18:36

Li Qamişloyê kampanya paqijiyê didome

Li Qamişloyê kampanya paqijiyê didome

10 mijdar, 2026 - 11:53

Wêranî vegera şêniyên gundê El Ebûş ê Til Temirê asteng dike

Wêranî vegera şêniyên gundê El Ebûş ê Til Temirê asteng...

10 mijdar, 2026 - 05:05

Piştî pevçûnan li Wadî Bereda aramî çêbû

Piştî pevçûnan li Wadî Bereda aramî çêbû

10 mijdar, 2026 - 09:54

Îsraîlê derdora bajarokê Beyt Cin ê Şamê topbaran kir

Îsraîlê derdora bajarokê Beyt Cin ê Şamê topbaran kir

10 mijdar, 2026 - 21:57

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan têrê nake

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdu...

10 mijdar, 2026 - 02:35