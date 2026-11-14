Li Rojhilatê Kurdistanê ji ber şer ziyan gihiştiye 18 avahiyên dîrokî

Ji ber şerê DYA-Îsraîl û Îranê zerarên mezin li avahiyên dîrokî yên li Sine û Kirmanşanê yên Rojhilatê Kurdistnê bûne.

Li Rojhilatê Kurdistanê ji ber şer ziyan gihiştiye 18 avahiyên dîrokî
KURDISTAN
14 mijdar, 2026   17:48
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ji ber şerê giran ê di navbera DYA-Îsraîl û Îranê dîsa bomberdûmana dijwar a hêzên Îranê ziyaneke pir mezin ber avahiyên dîrokî yên li Rojhilatê Kurdistanê ketiye.

Ji ber çavkaniyên xwecihî yên cuda cuda ya li Rojhilatê Kurdistanê di dema şerê 40 rojî de li Parêzgeha Kirmanşan 5 avahiyên dîrokî û li Sîne jî 13 avahiyên dîrokî ziyan berketine.

Heta niha yek ji van avahiyan nehatiye nûjenkirin û çarenûsa wan nediyar e. Li aliyê din fikar hene ku zêdetir ziyan ber bikevin.

Ziyanên şer te tenê di warê cihwarên dîrokî bûye, heman demê bûye sedema tinebûn û jinavçûna çand û mîrasê dîrokî.

Etîket:

Gotara berê

Rûsyayê bajarokek Ukraynayê kontrol kir

Gotara pêşin

 Li Dêrazor û Reqayê mayîn teqiyan: kesek mir

Nûçeyên Têkildar

HPG: Em şehîdên xwe yên Makûyê bi rêzdarî bi bîr tînin

HPG: Em şehîdên xwe yên Makûyê bi rêzdarî bi bîr tînin

9 mijdar, 2026 - 12:25

Ji 50 welatan ji bo mafê hêviyê îmze hatin komkirin

Ji 50 welatan ji bo mafê hêviyê îmze hatin komkirin

31 cotmeh, 2026 - 12:37

‘Li beramberî birîna milyonan dar, Tirkiyeyê 30 hezar şitil dane Herêmê’

‘Li beramberî birîna milyonan dar, Tirkiyeyê 30 hezar ş...

16 cotmeh, 2026 - 14:09

Rayedarên Kurdistanê girîngiya diyalogê, yekitiya Kurdan û entegrasyonê anîn ziman

Rayedarên Kurdistanê girîngiya diyalogê, yekitiya Kurda...

13 cotmeh, 2026 - 11:32

Nêçîrvan Barzanî û Tuncer Bakirhan hevdîtinek pêk anî

Nêçîrvan Barzanî û Tuncer Bakirhan hevdîtinek pêk anî

13 cotmeh, 2026 - 12:51

Koma Yekrêziyê: Partiyên endamên Hevpeymaniya Rojhilat alîgirê domandina diyalogê ne

Koma Yekrêziyê: Partiyên endamên Hevpeymaniya Rojhilat ...

4 mijdar, 2026 - 21:51