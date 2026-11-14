 Li Dêrazor û Reqayê mayîn teqiyan: kesek mir

Di teqîna bermahiyên şer li Dêrazor û Reqayê de mêrek mir, jinek û zarokekî birîndar bûn.

 Li Dêrazor û Reqayê mayîn teqiyan: kesek mir
ROJANE
14 mijdar, 2026   18:05
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li parêzgehên Dêrazor û Reqayê bermahiyên şer teqiyan, di encamê de mêrek mir, jinek û zarokekî birîndar bûn.

Dema kesekî motorsiklêt li herêma beyarê li nêzî bîra petrolê ya Teym ê li gundewarê rojhilatê Dêrazorê diajot mayînek pê de teqiya û jiyana xwe ji dest da. Her wiha li taxa Cora ya Dêrazorê jî jinek ji ber teqînê birîndar bû.

Girêdayî mijarê, li bakurê Reqayê jî, di teqîna mayînekê li gundê Qizelî yê Girê Spî de zarokekî 15 salî birîndar bû.

Li gorî amarên Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê, ji destpêka 2026’an ve ji ber teqîna bermahiyên şer 288 kes mirine û 486 kes jî birîndar bûne.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li Rojhilatê Kurdistanê ji ber şer ziyan gihiştiye 18 avahiyên dîrokî

Gotara pêşin

Tevgerên Îsraîlê li Quneytîrayê didomin

Nûçeyên Têkildar

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

11 mijdar, 2026 - 14:31

Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt

Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt

14 mijdar, 2026 - 13:56

Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran kir

Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran...

11 mijdar, 2026 - 19:50

Tirkiyê topên giran ji Kefercenê kişand lê hebûna leşerkî li Efrîn berdewam dike

Tirkiyê topên giran ji Kefercenê kişand lê hebûna leşer...

13 mijdar, 2026 - 15:26

Li gundewarê Helebê di pevçûnekê de kesek birîndar bû

Li gundewarê Helebê di pevçûnekê de kesek birîndar bû

11 mijdar, 2026 - 23:01

Şênî daxwaza birêxistinkirina tevgera motorsîkletan dikin

Şênî daxwaza birêxistinkirina tevgera motorsîkletan dikin

12 mijdar, 2026 - 06:40