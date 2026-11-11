Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî

Xelkê bajarê Qamişloyê bilindkirina bihaya sotemeniyê protesto kir, daxwaza kêmkirina bihayan û başkirina rewşa jiyanî kir.

Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî
Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî
Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî
Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî
Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî
Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî
ROJANE
11 mijdar, 2026   17:42
QAMIŞLO
+

Şênî û dikandarên Qamişloyê bi diruşma “bes e ji bihabûn, bes e ji keysbaziyê re… em jiyanek bi rûmet dixwazin” çalakiyek li dar xist û daxwaza çareseriyên bilez ji bo krîza debarê kir, weke peydakirina mazota sobeyan bi bihayeke guncaw li gorî şiyana welatiyan.

Şêniyan pankartên bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê û misogeriya peydakirina wê, başkirina şert û mercên debarê, peydakirina kehrebê bi awayekî birêxistinkirî hildan.

Şêniyan bang kir ku bilez tev bigerin, rewşa aborî çareser bikin, ji ber ku bihabûna sotemeniyê, qutbûna dubare ya kehrebê welatî westandine.

Ev çalakî di çarçoveya çalakiyên li bajarên Cizîrê yên bi armanca çareserkirina krîzên sotemenî û kehrebê li dar dikevin de, hat lidarxistin.

(f)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû

Gotara pêşin

Nêçîrvan Barzanî û Ehmed Şera civiyan

Nûçeyên Têkildar

Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû

Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû

11 mijdar, 2026 - 17:31

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyasî dike

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyas...

10 mijdar, 2026 - 13:47

El Şeybanî plana şandina hêzan bo Yemenê derewand

El Şeybanî plana şandina hêzan bo Yemenê derewand

9 mijdar, 2026 - 17:27

Wêranî vegera şêniyên gundê El Ebûş ê Til Temirê asteng dike

Wêranî vegera şêniyên gundê El Ebûş ê Til Temirê asteng...

10 mijdar, 2026 - 05:05

Nêçîrvan Barzanî û Ehmed Şera civiyan

Nêçîrvan Barzanî û Ehmed Şera civiyan

11 mijdar, 2026 - 18:35

Hêzên Îsraîlê nehişt cotkar bigihîjin erdên xwe

Hêzên Îsraîlê nehişt cotkar bigihîjin erdên xwe

11 mijdar, 2026 - 11:14