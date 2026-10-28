Li Idlibê di pevçûnekê de çekdarî Fransî hat kuştin

Li bakurê Idlibê di pevçûneke navbera Hêzên Ewlekariya Hundirîn û komeke çekdar de çekdarî Fransî hat kuştin û welatiyekî Sûriyeyî birîndar bû.

Li Idlibê di pevçûnekê de çekdarî Fransî hat kuştin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
28 cotmeh, 2026   20:53
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Di pevçûnekê de di navbera dewriyeya Hêzên Ewlekariya Hundirîn û komek çekdar de ku ji kampa Fransiyan derket û ber bi bajarê Harim ê gundewarê bakurê Idlibê ve çû, çekdarî hemwelatiyê Fransî hat kuştin û welatiyekî Sûriyeyî birîndar bû.

Fermandariya Hêzên Ewlekariya Hundirîn a Idlibê diyar kir ku “Yek ji dewriyeyan derketina komeke çekdar ji kampê ber bi herêma Harimê ve şopand. Ew jî li dijî peymana ku nabe bi çekan ji kampê derkevin, e.”

Fermandariyê diyar kir ku “ferdên komê, dema hêzan bi ser wan de girtin, gule li wan barandin. Ji lew re endamên dewriyeyê bersiv da wan.”

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li deverên berfireh ên Sûriyeyê lehî rabûn

Gotara pêşin

Bloka Netanyahu di hilbijartinên Îsraîlê de daket 53 kursiyan

Nûçeyên Têkildar

Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dolar hatiye xerckirin

Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dola...

28 cotmeh, 2026 - 09:31

Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

22 cotmeh, 2026 - 17:23

Li ser dêreke li Urdunê êriş pêk hat hin kes hatin kuştin

Li ser dêreke li Urdunê êriş pêk hat hin kes hatin kuştin

23 cotmeh, 2026 - 15:42

Çeteyên DAIŞ’ê êrişî bargeheke Heşdî Şebî kir

Çeteyên DAIŞ’ê êrişî bargeheke Heşdî Şebî kir

23 cotmeh, 2026 - 09:38

Ukraynayê êrişî Rûsyayê kir: Kesek hat kuştin

Ukraynayê êrişî Rûsyayê kir: Kesek hat kuştin

25 cotmeh, 2026 - 20:06

SOHR: Di pevçûnên li gundewarê Şamê de 7 kes mirin

SOHR: Di pevçûnên li gundewarê Şamê de 7 kes mirin

23 cotmeh, 2026 - 12:55