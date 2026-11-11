Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

Li gundewarê Derayê 2 zarok ji ber teqîna mayînekê birîndar bûn û ew rakirin nexweşxaneyê.

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn
ROJANE
11 mijdar, 2026   14:31
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî Rêveberiya Tenduristiyê ya Derayê, li bajarokê El Na'îmê li gundewarê Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 birîndar bûn.

 Zarokên birîndar rakirina nexewşxaneya bajarê Derayê.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Kongra Star: Tundiya li dijî jinan pirsgirêkeke mirovî û civakî ye

Gotara pêşin

Şiyar Şevger: Em ê têkoşîna şehîdan bi ser bixînin û xwedî li armancên wan derkevin

Nûçeyên Têkildar

Li Îlamê lehî rabû 

Li Îlamê lehî rabû 

9 mijdar, 2026 - 14:12

Sûriye û Urdunê 11 peymanên tevkariyê îmze kirin

Sûriye û Urdunê 11 peymanên tevkariyê îmze kirin

9 mijdar, 2026 - 17:50

Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Partiyê re civiya

Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Pa...

11 mijdar, 2026 - 15:04

‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’

‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’

10 mijdar, 2026 - 13:43

Hêzên Îsraîlê nehişt cotkar bigihîjin erdên xwe

Hêzên Îsraîlê nehişt cotkar bigihîjin erdên xwe

11 mijdar, 2026 - 11:14

Balafirên keşfê yên Îsraîlê li ser Dera û Quneytrayê geriyan

Balafirên keşfê yên Îsraîlê li ser Dera û Quneytrayê ge...

9 mijdar, 2026 - 18:48